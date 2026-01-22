Трамп назвал результаты встречи с Зеленским хорошими

Президент США Дональд Трамп назвал встречу с президентом Украины Владимиром Зеленским в Давосе хорошей.



"Я думаю, что встреча с президентом Зеленским была хорошей", - сказал Трамп журналистам в четверг в швейцарском Давосе, не раскрыв никаких деталей встречи.



Позже он неоднократно повторил эту оценку и анонсировал в четверг встречу своих представителей Стивена Уиткоффа и Джареда Кушнера с Владимиром Путиным относительно путей прекращения войны в Украине.



"Хорошая встреча. Впереди еще предстоит путь. Сегодня будет встреча с Путиным, как вы знаете. Была хорошая встреча с Зеленским, посмотрим, что будет. Много людей убивают", - сказал президент США.



На вопрос, что бы он хотел от Путина, Трамп ответил: "Война должна закончиться".



Однако он не уверен, что соглашение о прекращении войны будет заключено, но выразил надежду на это. "Надеюсь. Мы надеемся, это закончится, много людей убивают. 30 тысяч в прошлом месяце, в основном солдаты. Эта война должна закончиться", - добавил президент США.



Он сообщил, что во время разговора с Зеленским вопрос присоединения Украины к Совету мира не обсуждался. "Мы этого не обсуждали. Встреча была хорошей. Это продолжающийся процесс... Посмотрим, что будет. Завтра встреча с Россией, с президентом Путиным. Была хорошая встреча с Зеленским, все хотят, чтобы война закончилась", - сказал Трамп.



Как сообщалось, ранее результаты встречи хорошими, не уточнив деталей, назвал советник президента Украины по коммуникациям Дмитрий Литвин. "Сколько длилась (встреча Зеленского с Трампом - ИФ-У) - не считали, но встреча хорошая", - ответил он на соответствующий вопрос журналистов.





