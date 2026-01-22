Отношения между Китаем и Грузией находятся на исторически лучшем этапе - посол

22.01.2026 23:30





Отношения между Китаем и Грузией находятся на исторически лучшем этапе и обладают прочной основой и значительным потенциалом инвестиционного сотрудничества, заявил посол Китайской Народной Республики в Грузии Чжоу Цзянь в эксклюзивном интервью Business Insider Georgia.



По словам дипломата, в 2025 году экономические отношения между Китаем и Грузией значительно углубились и продемонстрировали ощутимые результаты. Ключевую роль в укреплении двусторонних связей сыграли соглашение о свободной торговле и инициатива "Один пояс – один путь", в рамках которых удалось достичь ряда важных договоренностей и практических успехов.



"В целом двустороннее экономическое и торговое сотрудничество развивается быстрыми темпами и имеет позитивные перспективы. Китай преисполнен полной уверенности в экономическом и торговом сотрудничестве между нашими странами", – сказал посол.



Ключевым направлением двусторонних отношений остается экономическое сотрудничество, отметил дипломат. Китайские компании уже инвестировали в грузинскую экономику, построив индустриальные парки и гидроэлектростанции. Активно развивается взаимодействие в сферах электронной коммерции, торговой логистики, производства и энергетики.



Чжоу Цзянь считает, что реализация совместных проектов и расширение контактов между предприятиями двух стран будут способствовать взаимной выгоде. Он также подчеркнул, что благоприятная бизнес-среда Грузии привлекает все больше китайских компаний.



"Мы поддерживаем китайские компании в том, чтобы они, в соответствии с рыночными принципами, инвестировали в Грузию и постоянно укрепляли сотрудничество в промышленности и цепочках поставок. Мы уверены, что в будущем в Грузии будет реализовано еще больше китайских инвестиционных проектов", – отметил посол.



Посол также сообщил о готовности Китая совместно с Грузией реализовать ключевые договоренности, достигнутые на уровне лидеров двух стран, и расширять двустороннее сотрудничество по ряду приоритетных направлений. В частности, Пекин намерен ускорить подписание и вступление в силу обновленного протокола к Соглашению о свободной торговле между Китаем и Грузией.





