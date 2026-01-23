|
Кобахидзе: Грузия не видит угроз для транзита из-за новых маршрутов Армении и Азербайджана
23.01.2026 09:52
Премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе не считает, что новые прямые маршруты грузоперевозок через Армению и Азербайджан могут создать угрозу для транзитной функции страны. Об этом он заявил в интервью телеканалу «Имеди».
Премьер указал, что грузопоток через страну в рамках Среднего коридора вырос в семь раз за последние пять лет. По его словам, разговоры о возможных потерях транзита – «пустые спекуляции».
«В условиях такого роста альтернативный коридор будет лишь дополнением к нашей транзитной функции», – сказал Кобахидзе, отдельно поприветствовав восстановление отношений двух соседних стран и развитие торгово-экономических связей между ними.
Он добавил, что Грузия продолжит укреплять свои транзитные функции, инвестируя в инфраструктуру, включая дороги, порты и аэропорты.
На Всемирном экономическом форуме в Давосе президент Азербайджана Ильхам Алиев сообщил, что в будущем грузы из Армении и России могут следовать напрямую через азербайджанскую территорию, минуя Грузию. Президент Армении Ваагн Хачатурян подтвердил аналогичную позицию, отметив, что страны планируют запуск прямых маршрутов по линии Азербайджан-Армения.
