Кобахидзе исключил внеочередные парламентские выборы в Грузии

23.01.2026 09:52





Парламентские выборы в Грузии должны состояться в предусмотренные конституцией сроки, и правящая «Грузинская мечта» не рассматривает возможность внеочередного голосования. Об это заявил премьер Ираклий Кобахидзе в интервью телеканалу «Имеди».



«Если кто-то и боится сегодня в Грузии проведения внеочередных выборов, то это как раз оппозиция. Они сами сняли это требование с повестки дня. Мы планируем следовать конституционным срокам. У нас свои принципы, правила, и мы думаем, что в Грузии политические процессы должны протекать в соответствии с конституционными сроками. Поэтому мы считаем, что парламентские выборы обязательно должны состояться 28 октября 2028 года», – сказал Кобахидзе.



Последние парламентские выборы прошли в Грузии в октябре 2024 года и вызвали масштабный политический кризис: оппозиция их не признала, а правящая «Грузинская мечта» столкнулась с сомнениями в легитимности как внутри страны, так и за ее пределами.



На фоне этих споров наблюдатели все чаще говорят о вероятности новых выборов. Аналитики считают, что подготовка уже идет: Конституционный суд рассматривает иски о запрете крупнейших оппозиционных партий, а парламент принял поправки, которые лишили права голоса проживающих за границей граждан, традиционно более критичных к власти.



Хотя проведение внеочередных парламентских выборов остается центральным требованием продолжающихся протестов в Тбилиси, оппозиция говорит о необходимости масштабных реформ для обеспечения прозрачного и свободного голосования.





• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ





