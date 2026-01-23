|
Саакашвили требует допустить его к участию в дебатах
23.01.2026 10:19
Третий президент Грузии прокомментировал заявление Ираклия Кобахидзе, заявившего о необходимости «народу вернуть право пользоваться дебатами». Михаил Саакашвили призвал «Грузинскую мечту» допустить его к участию в дебатах, даже из заключения.
«О каких дебатах говорит главный визирь мафиоза Иванишвили, если главный оппонент, которого поддерживает большинство народа, находится у них в заключении, и даже присутствующим на «суде» запретили снимать мои фотографии.
Если Иванишвили не боится, пусть подключат меня к прямым дебатам хотя бы из тюрьмы!
Но о чём вообще речь, если даже включения из зала суда были запрещены», — написал Саакашвили.
Напомним, Ираклий Кобахидзе ранее посте в социальных сетях написал, что основой демократического государства является возможность для общества публично услышать позиции всех политических сил, претендующих на власть.
С кем именно собирается вести дебаты Ираклий Кобахидзе, пока не известно.
