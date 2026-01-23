Жоржолиани: Мы хотим исследовать цепочку ценообразования, а затем использовать все существующие рычаги

В рамках Правительственной координационной комиссии мы хотим точно исследовать цепочку ценообразования, мы должны прозрачно предоставлять обществу информацию об этом, почему такие наценки на продукцию первой необходимости, и, разумеется, после этого будут использованы все существующие рычаги, наша главная цель, чтобы цены были снижены, - указанное заявление сделал глава Правительства Грузии Леван Жоржолиани.



По его словам, в Грузии цены значительно выше цен в европейских странах, это касается идентичных продуктов как на грузинских, так и на европейских прилавках.



«В своем интервью премьер отметил, что в Грузии цена на один конкретный продукт, продаваемый в одной и той же европейской и грузинской сети, в три раза выше, что нельзя объяснить ни одной логикой. Если взять этому рису билет на самолет и так доставить в Грузию, такой наценки быть не должно ни по какой логике. Министерство экономики провело первичное исследование. Оказалось, что в среднем наценка составляет 86%, и это означает, что где-то она составляет 150%, где-то - 70%, в среднем наценка - 86%, и мы считаем, что в рамках комиссии необходимо точно исследовать всю цепочку ценообразования. Разумеется, мы должны прозрачно предоставлять обществу информацию об этом, почему такие наценки на продукцию первой необходимости, и, разумеется, после этого будут использованы все существующие рычаги. Наша главная цель, чтобы цены были снижены», - заявил Жоржолиани.



Вместе с тем, он добавил, что к концу апреля уже будут ощутимые результаты, однако снижение цен возможно и до этого.



«К сожалению, в стране оказались люди, выступающие за высокие цены в стране, и ими движут определенные политические меркантильные интересы. Нет аргумента против того, что власти пытаются снизить цены на определенные продукты, тем более, когда речь идет не только о продовольственной продукции, но и мандат комиссии распространяется на топливо и медикаменты. Сегодня в формате комиссии у нас будет встреча с дистрибуторами, в понедельник – с производителями, затем с фармацевтическими компаниями и в конце уже по топливу. Схема везде одна и та же, соответственно, мы можем работать по аналогичному методу», - заявил глава Администрации правительства Грузии.





