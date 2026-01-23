Кобахидзе: мы открыты для любой здоровой формы дискуссии со всеми

Грузинский премьер вновь затронул тему начала «конструктивных дискуссий» в эфире телекомпании Imedi. Именно СМИ решают, какую форму примут эти дискуссии в общественном пространстве, заявил Ираклий Кобахидзе. Целью же дебатов он называет попытку «разорвать замкнутый круг, который сегодня искусственно нам навязали».



«Главной целью было разжигание радикализации в Грузии, в нашем политическом пространстве, в политической системе, и они делали это преднамеренно. В сегодняшнем заявлении я упомянул Гварамия, который сыграл во всем этом особую роль. Те же самые ругательства в эфире, проклятия, истерические вспышки, которые мы видели с его стороны, были не выражением психологического состояния конкретного человека, а выполнением конкретной задачи – радикализации в СМИ, человеку нельзя было позволять появляться на телевидении…



Когда приходили так называемые журналисты, представляющие радикальную оппозицию, они всячески пытались сорвать здоровую дискуссию по обсуждаемым темам… Это простые задачи. Они получают приказ от начальства, что никаких здоровых дискуссий по какой-либо теме не должно быть.



В настоящее время существует множество вопросов, по которым общественность нуждается в информации, в том числе для того, чтобы сделать осознанный выбор в дальнейшем. Мы подняли ряд вопросов, представляющих интерес для общественности, включая тему цен. Вы нигде не услышите здоровой дискуссии на тему цен за все эти годы. Даже сегодня, если вы попытаетесь начать политическую дискуссию на эту тему в политическом пространстве без подготовки, вы, скорее всего, получите не дебаты, а цирковое представление, к которому мы привыкли за последние несколько лет. Поэтому важно создать здоровые форматы, где вопросы, представляющие интерес для общественности, обсуждаются полностью рационально, не в поляризованной и наполненной ненавистью обстановке, а в здоровой атмосфере. Это наше общее предложение.



Что касается остального, мы будем ждать предложения от СМИ, мы также готовы участвовать в обсуждениях относительно формата, и это, среди прочего, ответственность правительства. Наша задача – обеспечить общественность надлежащими дискуссиями по всем темам…



Мы открыты для любой здоровой формы дискуссии со всеми, потому что работаем честно, это наше убеждение, поэтому мы полностью открыты для любой здоровой формы дискуссии со всеми. Остальное – дело деталей…



Кто-то напрямую пытается избежать дебатов, а кто-то использует косвенные методы, чтобы избежать обсуждения различных вопросов, например, выдвигая ультиматумы и т. д., что само по себе является еще одной иллюстрацией всего, что обсуждалось в моем заявлении. Их задача — препятствовать здоровому обсуждению тем и использовать только разжигание ненависти к правительству в форме монолога, чтобы разжечь поляризацию и ненависть в нашей стране. Это их задача. Для тех, у кого такой задачи нет, конечно, мы готовы к обсуждениям со всеми, оставшиеся детали, естественно, будут уточнены в ближайшее время…



Один конкретный инструмент не может положить конец поляризации, но мы считаем, что восстановление культуры дебатов в нашей стране может стать поворотным моментом в прекращении поляризации. Это может разорвать порочный круг ненависти и стать ледоколом в этом отношении, поэтому мы придаем большое значение инициативе, которую мы выдвинули сегодня. Мы считаем, что этот процесс должен начаться очень скоро, не позднее чем через две недели, должны существовать определенные форматы, на наш взгляд, и уже сейчас должны состояться первые дебаты между различными партиями», — заявил Ираклий Кобахидзе.





