Лидер партии «Стратегия Агмашенебели» Георгий Вашадзе покинул тюрьму


23.01.2026   11:11


Лидер партии «Стратегия Агмашенебели» Георгий Вашадзе освобождён из заключения. Оппозиционный политик уже покинул руставское пенитенциарное учреждение. Его встретили члены семьи и друзья.

Напомним, 24 июня 2025 года суд признал лидера «Стратегии Агмашенебели» Георгия Вашадзе виновным в невыполнении требования временной парламентской следственной комиссии. Вашадзе не присутствовал на оглашении приговора, сотрудники правоохранительных органов задержали его в офисе партии.

Решением судьи Нино Галусташвили Георгию Вашадзе было назначено наказание в виде 7 месяцев лишения свободы. Кроме того, ему было запрещено занимать государственные должности сроком на два года.


