Лидер партии «Стратегия Агмашенебели» Георгий Вашадзе покинул тюрьму

23.01.2026 11:11





Лидер партии «Стратегия Агмашенебели» Георгий Вашадзе освобождён из заключения. Оппозиционный политик уже покинул руставское пенитенциарное учреждение. Его встретили члены семьи и друзья.



Напомним, 24 июня 2025 года суд признал лидера «Стратегии Агмашенебели» Георгия Вашадзе виновным в невыполнении требования временной парламентской следственной комиссии. Вашадзе не присутствовал на оглашении приговора, сотрудники правоохранительных органов задержали его в офисе партии.



Решением судьи Нино Галусташвили Георгию Вашадзе было назначено наказание в виде 7 месяцев лишения свободы. Кроме того, ему было запрещено занимать государственные должности сроком на два года.





