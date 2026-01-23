Грузия Online добавить сайт в избранное наша страница в Facebook наша страница в сети Twitterнаша страница в сети Telegram читайте нас на мобильных устройствах rss лента
Кобахидзе: «Мы особенно переживаем за Европу»


23.01.2026   11:20


«Идеального политического пространства не существует. В целом, политика – это довольно сложное дело, и во всех политических пространствах происходят многочисленные неправильные процессы, что, разумеется, касается и западного пространства.

[…] Мы особенно переживаем за Европу, поскольку считаем себя естественной частью европейского пространства и видим, что Европа и Европейский союз проходят через очень сложные процессы.

Прежде всего, это связано с экономической стагнацией, через которую Европа проходит с 2008 года. Мы часто говорили об этом, в том числе с приведением соответствующих данных.

Доля ЕС в мировой экономике составляла 30% в 2008 году и к концу 2024 года снизилась до 17,5%. Опубликуют данные за 2025 год, и эта доля сократится до 17%.

Это, разумеется, демонстрирует тяжелые тенденции, которые есть в Европе».

премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе в интервью телеканалу «Имеди».


