Кобахидзе: «Мы особенно переживаем за Европу»

23.01.2026 11:20





«Идеального политического пространства не существует. В целом, политика – это довольно сложное дело, и во всех политических пространствах происходят многочисленные неправильные процессы, что, разумеется, касается и западного пространства.



[…] Мы особенно переживаем за Европу, поскольку считаем себя естественной частью европейского пространства и видим, что Европа и Европейский союз проходят через очень сложные процессы.



Прежде всего, это связано с экономической стагнацией, через которую Европа проходит с 2008 года. Мы часто говорили об этом, в том числе с приведением соответствующих данных.



Доля ЕС в мировой экономике составляла 30% в 2008 году и к концу 2024 года снизилась до 17,5%. Опубликуют данные за 2025 год, и эта доля сократится до 17%.



Это, разумеется, демонстрирует тяжелые тенденции, которые есть в Европе».



премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе в интервью телеканалу «Имеди».





• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ





