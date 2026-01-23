Вашадзе сделал первый комментарий после выхода из тюрьмы

Когда цель такова и едина, что нам нужно? Больше организации, больше системности, больше связности, поэтому мы хотим единства, - указанное заявление в беседе с журналистами после своего освобождения сделал лидер «Стратегии Агмашенебели» Георгий Вашадзе.



По его словам, победа должна быть достигнута общими силами.



«В последнее время разговор только о единстве, цель у нас одна, мы хотим свободы, жить в справедливой среде, идти по пути развития, стать страной-членом Евросоюза, мы хотим, чтобы людей не подвергали арестам, просто из-за того, что они кому-то не угодили; мы хотим двигаться вперед, хотим гордиться своей страной, хотим быть представленными в Давосе, где собирается группа развитых стран. Когда цель такова и едина, что нам нужно? Больше организации, больше системности, больше связности, поэтому мы хотим единства. Во главе стоит народ. Наши с Зурой (прим. Зураб Джапаридзе) мнения давно совпадают, хорошо, что он проложил дорожку до того, как я вышел. Я знаю, что он встречался со многими людьми, я тоже, в первую очередь, поговорить с Зурой и остальными.



Объединение партий – это одно, затем общественные группы, новые интересные квалифицированные профессионалы, которые уже появились. Я считаю своей обязанностью, в том числе, и дать возможность этим людям продвинуться, делать больше, внести настрой, новшества в этот процесс. Мы должны поговорить со всеми, я никого не разделяю по политическому признаку, мы должны победить общими силами»,- заявил Вашадзе.





