Марк Рютте: Переговоры Гренландии с Дональдом Трампом будут сосредоточены на сдерживании России и Китая

23.01.2026 11:48





«Переговоры с Дональдом Трампом по вопросу Гренландии будут сосредоточены на сдерживании России и Китая», — заявил генеральный секретарь НАТО Марк Рютте.



По словам Марка Рютте, в Давосе во время встречи с президентом США обсуждалось, как трансатлантический альянс может наилучшим образом защитить Арктику от России и Китая.



«Что касается Гренландии, важно обеспечить, чтобы Китай и Россия не получили доступ к экономике Гренландии или к самой Гренландии военным путём», — заявил Рютте.



Для справки: президент США Дональд Трамп, выступая в Давосе на Всемирном экономическом форуме, заявил, что не будет применять чрезмерную силу в отношении Гренландии.







• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ





