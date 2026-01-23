Саакашвили вызвал Иванишвили на политические дебаты

Заключенный экс-президент Грузии Михаил Саакашвили вызвал на дебаты миллиардера-основателя и почетного председателя правящей партии «Грузинская мечта» Бидзину Иванишвили.



«Если Иванишвили не боится, пусть меня включат в дебаты хотя бы прямо из тюрьмы! Но о чем мы говорим, если даже включения из суда запретили!?», – говорится в публикации на странице Саакашвили в соцсети Facebook.



Реакция экс-президента последовала за заявлением премьера Ираклия Кобахидзе. Накануне он пообещал, что «восстановление дебатов» станет одной из главных задач его правительства. Кобахидзе указал, что возвращение публичной дискуссии «жизненно важно для функционирования полноценной демократии».



Последующие комментарии премьера о «здоровом формате» обсуждений без «радикальной повестки» позволили наблюдателям предположить, что заявления о дебатах носят скорее имиджевый характер, а партия власти не готова к настоящему диалогу с конкурентами.





