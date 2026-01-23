Георгий Вашадзе: мне угрожают 15-летним тюремным заключением

23.01.2026 13:31





Лидер «Стратегии Агмашенебели» Георгий Вашадзе поговорил с журналистами после освобождения из заключения. Он отметил, что прокуратура возбудила против него дело, предусматривающее 15-летний тюремный срок:



«Я включил телевизор, и объявили, что мне угрожают 15-летним тюремным заключением. Мне прислали дело, и вот что в нём: пустой лист бумаги, имя, фамилия и 15 лет. Больше ничего не написано, в деле вообще ничего нет.



Я просто говорю общественности, что это реальность, в которой мы живём. Я не хочу, чтобы кто-либо, не я, жил в такой реальности, и поэтому мы боремся, а не отступаем, будет движение, будет мобилизация, мы будем поддерживать друг друга, подбадривать друг друга, и мы будем двигаться вперёд, мы будем бороться, чтобы у родителей и детей просто появилась возможность встречаться.



Представьте, в этой тюрьме есть заключённые, например, Леван Хабеишвили, которым не разрешают видеться со своими детьми. Какой вред может причинить ребёнок, в каком бы деле это ни было, какой вред может причинить человек, встретившись с несовершеннолетним ребёнком?



Это дело – ничто, я надеюсь, что оно будет прекращено, я надеюсь, что выиграю это дело, и мы выиграем нашу борьбу, и я верю, что мы это сделаем. Все мы вместе вступим в Европейский Союз, сильные и с достоинством. В этом деле нет ничего особенного, представьте, у меня эта ситуация, завтра утром любой из вас проснется, включит телевизор, и выйдет Генеральный прокурор и скажет, что вас обвиняют в убийстве, но никто не убит, ничего нет, вам просто говорят, что вас обвиняют и должны посадить в тюрьму, вы никого не убивали. Как возможно, чтобы это дело как-то продвинулось вперед? Невозможно.



Они думают, что мы отступим, а мы не отступим! Мы не можем отступить, потому что за нами стоят люди, любовь к родине, к нашим детям, как мы можем отступить, куда нам идти? Мы можем поехать в любую страну и многого добиться, но я хочу, чтобы эта страна процветала, и я не собираюсь отступать», — заявил Вашадзе.





• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ





