|
|
|
В Грузии задержали гражданина Турции, разыскиваемого Интерполом за убийство
23.01.2026 13:57
Пограничная полиция МВД Грузии в Батуми задержала 52-летнего гражданина Турции, разыскиваемого Интерполом за убийство.
«В ходе оперативно-розыскных мероприятий в городе Батуми задержан гражданина Турецкой Республики А.Г., 1974 года рождения, который разыскивался правоохранительными органами Турции по «красному циркуляру» за совершение особо тяжкого преступления — умышленного убийства», — заявили в погранполиции.
По данным ведомства, мужчина попал в страну нелегально в 2021 году – еще до объявления в международный розыск он незаконно пересек государственную границу, за что был привлечен к уголовной ответственности в Грузии.
В настоящее время в отношении задержанного начата процедура экстрадиции.
|
|
|
Информационно-аналитический портал Грузия Online
Новости Грузии, эксперты и аналитики о конфликтах (Абхазия, Самачабло), Грузия на пути в НАТО, геополитика Кавказа, экономика и финансы Грузии
© "Грузия Online", 2005, Тбилиси, Грузия,
Дизаин: Iraklion@Co; Редакция:
При использовании материалов гиперссылка на портал обязательна