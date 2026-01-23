Грузия Online добавить сайт в избранное наша страница в Facebook наша страница в сети Twitterнаша страница в сети Telegram читайте нас на мобильных устройствах rss лента
  НОВОСТИПОЛИТИКАЭКОНОМИКАОБЩЕСТВОКОНФЛИКТЫОБОРОНАРАЗНОЕАНАЛИТИКАСТАТЬИИНТЕРВЬЮЗАЯВЛЕНИЯВИДЕО

В Грузии задержали гражданина Турции, разыскиваемого Интерполом за убийство


23.01.2026   13:57


Пограничная полиция МВД Грузии в Батуми задержала 52-летнего гражданина Турции, разыскиваемого Интерполом за убийство.

«В ходе оперативно-розыскных мероприятий в городе Батуми задержан гражданина Турецкой Республики А.Г., 1974 года рождения, который разыскивался правоохранительными органами Турции по «красному циркуляру» за совершение особо тяжкого преступления — умышленного убийства», — заявили в погранполиции.

По данным ведомства, мужчина попал в страну нелегально в 2021 году – еще до объявления в международный розыск он незаконно пересек государственную границу, за что был привлечен к уголовной ответственности в Грузии.

В настоящее время в отношении задержанного начата процедура экстрадиции.


Система Orphus
• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ
В Грузии В Грузии:
В России В России:
В Украине В Украине:
В Мире В мире:
﻿
Политика Конфиденциальности
Информационно-аналитический портал Грузия Online
Новости Грузии, эксперты и аналитики о конфликтах (Абхазия, Самачабло), Грузия на пути в НАТО, геополитика Кавказа, экономика и финансы Грузии
© "Грузия Online", 2005, Тбилиси, Грузия,
Дизаин: Iraklion@Co; Редакция:Наш почтовый адрес
При использовании материалов гиперссылка на портал обязательна