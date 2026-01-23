В Грузии задержали гражданина Турции, разыскиваемого Интерполом за убийство

Пограничная полиция МВД Грузии в Батуми задержала 52-летнего гражданина Турции, разыскиваемого Интерполом за убийство.



«В ходе оперативно-розыскных мероприятий в городе Батуми задержан гражданина Турецкой Республики А.Г., 1974 года рождения, который разыскивался правоохранительными органами Турции по «красному циркуляру» за совершение особо тяжкого преступления — умышленного убийства», — заявили в погранполиции.



По данным ведомства, мужчина попал в страну нелегально в 2021 году – еще до объявления в международный розыск он незаконно пересек государственную границу, за что был привлечен к уголовной ответственности в Грузии.



В настоящее время в отношении задержанного начата процедура экстрадиции.





