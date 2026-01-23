Соединённые Штаты официально вышли из ВОЗ

Соединённые Штаты официально вышли из Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ).



Процесс выхода был завершен 22 января 2026 года. Президент США Дональд Трамп распорядился сразу после вступления в должность в январе 2025 года выйти из организации, помимо прочего, из-за предполагаемых ошибок при реагировании на пандемию COVID-19.



Министерство здравоохранения и социальных служб США заявило, что прекращены все финансирование и кадровое обеспечение инициатив ВОЗ: американцы отозваны из всех офисов и штаб-квартиры ВОЗ, США также прекратили участие в руководящих органах и рабочих группах организации.



Как пишет агентство Bloomberg, США не погасили долг перед организацией в размере примерно 260 млн долларов. Согласно резолюции Конгресса 1948 года, для выхода из организации США должны уведомить её за год и погасить все задолженности. Высокопоставленный чиновник Министерства здравоохранения и социальных служб заявил журналистам агентства, что в законе нет требования погашать долг до выхода из организации.



«Обещания даны, обещания выполнены, – говорится в заявлении госсекретаря Марко Рубио и министра здравоохранения Роберта Кеннеди-младшего. – ВОЗ препятствовала своевременному и точному обмену критически важной информацией, которая могла бы спасти жизни американцев, а затем скрывала эти неудачи под предлогом действий "в интересах общественного здравоохранения"».



Отмечается, что США будуть продолжать работу со странами и «авторитетными учреждениями здравоохранения», чтобы «обмениваться передовым опытом, укреплять готовность и защищать наши сообщества с помощью более целенаправленной, прозрачной и эффективной модели, которая обеспечивает реальные результаты, а не раздутую и неэффективную бюрократию ВОЗ». В самой ВОЗ ранее выразили глубокое сожаление в связи с решением США выйти из организации. Соединённые Штаты были крупнейшим донором этой организации.





