Зурабишвили: Nроих граждан арестовали просто за то, что они стояли на тротуаре


23.01.2026   15:01



Пятый президент Грузии прокомментировала административные аресты гражданских активистов по статье «о тротуаре». В социальной сети X Саломе Зурабишвили написала:

«Террор в Грузии. Сегодня троих граждан арестовали просто за то, что они стояли на тротуаре, государственные репрессии в действии.

Никакого преступления. Никаких доказательств. Только захваченная судебная система, которая осуществляет политический террор. Государственные репрессии в действии», — написала Саломе Зурабишвили.

Напомним, гражданским активистам Сандро Мегрелишвили и Дмитрию Джамбурия за факт нахождения на тротуаре назначено административное наказание в виде 4 суток ареста, активисту Луке Наглиашвили назначили 5 дней административного ареста по той же самой статье, а позже стало известно об 5-дневном аресте еще одного активиста — Михаила Закарейшвили.


