Зурабишвили: Nроих граждан арестовали просто за то, что они стояли на тротуаре
23.01.2026 15:01
Пятый президент Грузии прокомментировала административные аресты гражданских активистов по статье «о тротуаре». В социальной сети X Саломе Зурабишвили написала:
«Террор в Грузии. Сегодня троих граждан арестовали просто за то, что они стояли на тротуаре, государственные репрессии в действии.
Никакого преступления. Никаких доказательств. Только захваченная судебная система, которая осуществляет политический террор. Государственные репрессии в действии», — написала Саломе Зурабишвили.
Напомним, гражданским активистам Сандро Мегрелишвили и Дмитрию Джамбурия за факт нахождения на тротуаре назначено административное наказание в виде 4 суток ареста, активисту Луке Наглиашвили назначили 5 дней административного ареста по той же самой статье, а позже стало известно об 5-дневном аресте еще одного активиста — Михаила Закарейшвили.
