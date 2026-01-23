Зурабишвили: Nроих граждан арестовали просто за то, что они стояли на тротуаре

Пятый президент Грузии прокомментировала административные аресты гражданских активистов по статье «о тротуаре». В социальной сети X Саломе Зурабишвили написала:



«Террор в Грузии. Сегодня троих граждан арестовали просто за то, что они стояли на тротуаре, государственные репрессии в действии.



Никакого преступления. Никаких доказательств. Только захваченная судебная система, которая осуществляет политический террор. Государственные репрессии в действии», — написала Саломе Зурабишвили.



Напомним, гражданским активистам Сандро Мегрелишвили и Дмитрию Джамбурия за факт нахождения на тротуаре назначено административное наказание в виде 4 суток ареста, активисту Луке Наглиашвили назначили 5 дней административного ареста по той же самой статье, а позже стало известно об 5-дневном аресте еще одного активиста — Михаила Закарейшвили.





