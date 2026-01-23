Мачарашвили: Мы не должны рекламировать политически обнуленных людей

Не думаю, что следует так много говорить о Георгии Вашадзе – Мы не должны рекламировать политически обнуленных людей, - указанное заявление в беседе с журналистами сделал депутат от партии "Сила народа" Гурам Мачарашвили.



По его словам, «мать «Нацдвижение" и распустившиеся из нее политические ростки, будь то Гварамия (прим. Ника Гварамия – лидер «Коалиции за перемены»), Вашадзе (прим. Георгий Вашадзе - лидер «Стратегии Агмашенебели») или любой другой, совершенно обнулены".



«Не думаю, что следует так много говорить о Георгии Вашадзе – Мы не должны рекламировать политически обнуленных людей. За что он сидел?! Мы, члены комиссии, говорили абсолютно всем, что есть закон, конституция и все понесут ответственность, если не будут подчиняться закону. Кто подчинился и пришел, естественно, реагирования со стороны закона не было. Исходя из этого, эти люди отбывают наказание. Политически, мать «Нацдвижение" и распустившиеся из нее политические ростки, будь то Гварамия, Вашадзе или любой другой, совершенно обнулены. Мировая повестка дня уже изменилась, и проблема этих людей, «Нацдвижения" и его филиалов, наряду с другим, то, что они всегда отстают от времени. Они всегда отстают от заказа общества и мировой повестки дня. Сейчас происходит то же, и я убежден, что здоровые силы займут это место, и это обязательно случится», - заявил Мачарашвили.





