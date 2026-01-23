Шарашидзе: Георгий Гахария не будет участвовать в дебатах с Кобахидзе, его единственным оппонентом может быть только Бидзина Иванишвили

23.01.2026 15:02





«В каком бы навязанном формате со стороны «Грузинской мечты» это ни происходило, мы должны участвовать в дебатах», — заявил член партии «Гахария — За Грузию» Георгий Шарашидзе.



По словам Шарашидзе, в партии считают правильным бороться за электорат «Грузинской мечты».



«На протяжении многих лет только от нашей команды «Грузинская мечта» неоднократно получала предложения участвовать в дебатах. До сих пор «Грузинская мечта» отказывалась от любых форматов дебатов. Мы пока не знаем, какой формат они выберут. Разумеется, в конечном итоге это будет формат, комфортный для них. Они сделают всё, чтобы дебаты проходили в удобных для них условиях — их телеканал, их карманные эксперты, их сателлитная оппозиция. Пригласят философов, так называемую парламентскую оппозицию, «Силу народа» и «Европейских социалистов». Не говоря уже о других внепарламентских партиях — «Нейтральной Грузии» и так далее. «Мечта» сделает всё, чтобы не выпустить на дебаты тех спикеров, которые действительно несут ответственность, таких как Кобахидзе, Каладзе и другие, и вместо этого выставить спикеров второстепенной категории.



Несмотря на то что «Грузинская мечта» на самом деле не стремится к дебатам и демократическим процессам, а лишь пытается всё это упаковать и имитировать дебаты, мы всё равно считаем правильным бороться за электорат «Грузинской мечты». В каком бы навязанном формате со стороны «Грузинской мечты» это ни происходило, мы должны участвовать в дебатах, чтобы на их же поле прямо сказать «Мечте», в чём заключается правда, и донести до людей, что вся их пропаганда построена на лжи, клевете, дезинформации и сказках. У меня нет ожиданий, что они реально сядут с нами за дебаты, потому что если сегодня «Мечта» кого-то и боится, то в первую очередь — Гахария и его команду. Но посмотрим, подождём. В любом случае мы заявляем о своей готовности к дебатам», — заявил Шарашидзе.



Что касается вопроса об участии в дебатах лидера партии Георгия Гахария, Шарашидзе отметил, что для Гахария единственным оппонентом может быть Бидзина Иванишвили.



«Дебаты можно организовать и в дистанционном формате. Говорить о дебатах с участием Георгия Гахария пока рано. Для Георгия Гахария оппонентом может быть только Бидзина Иванишвили. Разумеется, Гахария не сядет за дебаты с Ираклием Кобахидзе — думаю, это и так всем понятно», — подчеркнул Шарашидзе.



Премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе ранее заявил, что для того, чтобы грузинский народ сделал любой выбор на основе правильного анализа, ему должна быть предоставлена возможность публично услышать позиции всех групп, претендующих на власть. «Мы обязаны вернуть людям право пользоваться дебатами и не позволить неформальным силам и их «грузинской» агентуре навязывать нам свою повестку дня», — заявил Ираклий Кобахидзе.





