GYLA: ЕСПЧ приступил к рассмотрению жалобы, связанной с выборами 2024 года

Страсбургский суд начал рассмотрение жалобы, связанной с парламентскими выборами 2024 года, сообщает председатель «Ассоциации молодых юристов Грузии» (GYLA)Тамар Ониани.



«В поданной жалобе GYLA указывала, что ненадлежащее исполнение избирательной администрацией своих обязанностей в ходе проведённых выборов массово нарушило фундаментальный принцип тайны голосования, а при рассмотрении избирательных споров было нарушено право на их рассмотрение с использованием эффективного механизма.



В жалобе GYLA также утверждала, что существующая в законодательстве Грузии бланкетная норма, ограничивающая возможность граждан подавать жалобы по избирательным спорам, не соответствует требованиям Европейской конвенции по правам человека…



Суд также обсудит и оценит, нарушает ли право голоса недостаточное количество избирательных участков, открытых за рубежом. Суд установил для государства срок представления позиции по данному делу до 15 мая 2026 года.



Страсбургский суд в краткие сроки принял поданные жалобы к рассмотрению по существу. Это подчёркивает приоритетность дела со стороны суда и даёт возможность международному суду оценить системные нарушения тайны голосования, выявленные на выборах 26 октября 2024 года, а также пробелы в избирательном законодательстве, которые нарушают сферу, защищённую конвенционными правами», — заявила Тамар Ониани.



Рассмотрение дела ведётся в рамках статьи 3 Европейской конвенции по правам человека — «право на свободные выборы» и статьи 13 «право на эффективное средство правовой защиты».





