Кобахидзе: Наценка на продукты составляет 86%, 44% из которых приходится на дистрибуцию
23.01.2026 15:37
Для нас очень важно, чтобы интересы бизнеса и населения были максимально сбалансированы – Мы хотим, чтобы мы, все вместе, заботились о интересах населения и максимально попытались, насколько это возможно, позаботиться о снижении цен, - указанное заявление на сегодняшнем заседании Правительственной координационной комиссии сделал премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе.
Как говорится в заявлении Администрации правительства Грузии, на встрече премьер отметил, что, согласно первичным исследованиям, в Грузии наценка на продукты составляет 86%, что довольно высокий показатель. По его словам, задача комиссии по итогам обсуждения с соответствующими сторонами установить, как работает цепочка ценообразования, где есть пространство для снижения цен.
»Первичные исследования показывают, что довольно высокая наценка образуется непосредственно от границы Грузии до прилавка, и в среднем она составляет 86%, что, по нашему мнению, довольно высокий показатель. Мы заинтересовались – я лично посмотрел, что, например, в Германии наценка от оптового рынка до прилавков составляет от 20 до 30%, то есть это стандартная наценка. В таких условиях 86% выглядит как довольно высокий показатель. Одна доля от этих 86% - 44% приходится на дистрибуцию, сравнительно меньшая доля приходится на сетевые маркеты. В итоге это 86%, что приводит к тому, что, по сравнению с европейскими ценами, в Грузии цены намного выше. В некоторых случаях на 50%, а то и в два-три раза выше, то есть разница достаточно велика», - заявил премьер.
Как отметил глава правительства, встречи такого типа очень важны для властей для того, чтобы получить информацию непосредственно от сектора, где они видят проблемы и ресурс для снижения цен.
На встрече присутствовали глава бизнес-ассоциации дистрибуторов Грузии и представители около 15 дистрибуторских компаний.
