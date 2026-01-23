Ираклий Кобахидзе встретился с представителями дистрибьюторских компаний

«Для нас важно максимально сбалансировать интересы бизнеса и населения. Мы хотим, чтобы все вместе заботились об интересах граждан и максимально старались, насколько это возможно, способствовать снижению цен, — заявил премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе на сегодняшнем заседании действующей Правительственной координационной комиссии по вопросам цен на продовольственные товары, в котором приняли участие представители дистрибьюторских компаний.



Кобахидзе отметил, что, согласно первичному исследованию, в Грузии средняя торговая наценка составляет 86%, что является довольно высоким показателем. Цель комиссии — в результате обсуждений с соответствующими сторонами установить, как работает цепочка ценообразования и где есть пространство для снижения цен.



«Первичное исследование показывает, что достаточно высокая наценка формируется непосредственно на пути от границы Грузии до прилавка, и средняя наценка составляет 86%, что, на наш взгляд, является довольно высоким показателем. Мы заинтересовались этим вопросом — я лично видел, что, например, в Германии наценка от опта до прилавка составляет от 20% до 30%, то есть это стандартная наценка. В этих условиях 86% выглядит довольно высоким показателем. Из этих 86% одна часть приходится на дистрибуцию — ее доля составляет 44%, а доля сетевых маркетов относительно меньше. В сумме это 86%, что и приводит к тому, что в Грузии цены по сравнению с европейскими значительно выше. В некоторых случаях цены выше на 50%, в других — в два–три раза, то есть разница в ценах довольно существенная. Когда бизнес действует по своему усмотрению, разумеется, это имеет множество положительных сторон, однако здесь вступает в силу социальный фактор, который для нас не менее важен. Для нас важно максимально сбалансировать эти интересы, и мы хотим, чтобы все вместе заботились об интересах населения и максимально старались, насколько это возможно, добиваться снижения цен», — заявил премьер-министр.



Как отметил глава правительства, подобные встречи важны для властей, чтобы напрямую получать информацию от представителей сектора о том, где они видят проблемы и ресурсы для снижения цен.



В заседании комиссии, вместе с руководителем Бизнес-ассоциации дистрибьюторов, приняли участие представители около 15 дистрибьюторских компаний.



Со следующей недели аналогичные встречи пройдут с производителями продовольственной продукции, а также по вопросам цен на фармацевтическую продукцию и топливо.





