Кобахидзе: Важно максимально сбалансировать интересы бизнеса и населения

23.01.2026 15:39





«Для нас важно максимально сбалансировать интересы бизнеса и населения», заявил грузинский премьер Ираклий Кобахидзе на сегодняшнем заседании правительственной комиссии, работающей над вопросами цен на продовольственные товары, в котором приняли участие представители дистрибьюторских компаний.



«Первичное исследование показывает, что очень высокая наценка формируется непосредственно на пути от границы Грузии до полки, и средняя наценка составляет 86%, что, по нашему мнению, является достаточно высоким показателем.



Мы заинтересовались, я лично посмотрел, например, в Германии: там наценка от опта до полки составляет от 20% до 30%, то есть это стандартная наценка. В этих условиях 86% выглядит очень высоким показателем. Из этих 86% одна часть приходится на дистрибуцию – 44%, а доля сетевых маркетов сравнительно меньше. В сумме получается 86%, что и обуславливает то, что в Грузии цены значительно выше по сравнению с европейскими. В некоторых случаях цена выше на 50%, в других – в два-три раза, то есть разница в ценах довольно существенная.



Когда бизнес действует по собственному усмотрению, естественно, у этого есть много положительных сторон, однако здесь вступает в силу социальный фактор, который для нас не менее важен. Для нас важно максимально сбалансировать эти интересы, и мы все вместе хотим заботиться об интересах населения и по возможности стремиться к снижению цен», — заявил Кобахидзе.



Со следующей недели аналогичные встречи пройдут с производителями продовольственной продукции, а также по вопросам цен на фармацевтические товары и топливо.





