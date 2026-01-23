Каладзе: Дебаты – возможность для того, чтобы общество поняло, что правильно

23.01.2026 15:50





Дебаты, полемика всегда приветствуются - У нас укоренились ругань, оскорбления, клевета, это стало повседневной практикой со стороны конкретных политических партий и политиков, что прискорбно,- указанное заявление в беседе с журналистами сделал генеральный секретарь »Грузинской мечты», мэр Тбилиси Каха Каладзе.



По его словам, полемика является практикой, принятой во всех развитых странах.



»Дебаты, полемика всегда приветствуются. Это является практикой, принятой во всех развитых странах. Человек может иметь иные взгляды, и именно посредством дебатов общество получает возможность понять, какое направление является верным. У нас укоренились ругань, оскорбления, клевета, это стало повседневной практикой со стороны конкретных политических партий и политиков, что прискорбно. Мы приветствуем это начинание, мы готовы. Мы не раз заявляли о том, что дискуссия, дебаты являются очень важными», - отметил Каладзе.





• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ





