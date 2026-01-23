Каха Каладзе обратился к спортсменам

23.01.2026 16:20





По инициативе Городской службы культуры, образования, спорта и по делам молодежи мэрии Тбилиси состоялась церемония награждения тбилисских спортсменов.



За достижения в различных видах спорта в этот раз были награждены 231 спортсмен. Призёрам чемпионатов Европы и мира от имени мэрии Тбилиси были вручены денежные премии и символические награды.



В мероприятии приняли участие мэр Тбилиси Каха Каладзе вместе со своим заместителем Ираклием Бенделиани. Каладзе обратился к общественности с речью.



«Я горжусь тем, что сегодня стою перед вами как мэр Тбилиси и большой поклонник спорта. Я также горжусь своим жизненным путём, который тесно связан со спортом. Прошлые годы принесли нам исторические результаты в этом направлении, которые объединили грузинский народ, принесли радость и успех нашей стране. У нас были очень важные достижения. Сегодня мы награждаем тбилисских спортсменов, добившихся особых успехов на чемпионатах мира и Европы. Среди них есть и те, кто впервые в истории добился успеха под флагом нашей страны. Также традиционно награждаются пять женских команд и одна команда футболистов-ампутантов», — заявил Каха Каладзе.



По его словам, мэрия Тбилиси поддерживает и поощряет развитие этого направления в рамках различных программ, поскольку развитие спорта является одним из приоритетов муниципалитета.



«Лично я своим повседневным образом жизни стараюсь мотивировать как можно больше людей вести здоровый образ жизни. Не обязательно быть профессиональным спортсменом, но жить активно, по-спортивному и придерживаться здорового образа жизни, на мой взгляд, — это прежде всего необходимое условие для нашего здоровья. В будущем мы сделаем всё возможное для поддержки всех видов спорта. Хочу также подчеркнуть важные проекты, реализуемые центральной властью, и поблагодарить премьер-министра страны Ираклия Кобахидзе, который также является большим сторонником спорта. Разумеется, без инфраструктурных проектов и различных стимулирующих программ было бы невозможно добиться тех результатов, которые мы имели за последние два года. Поэтому работу в этом направлении необходимо продолжать», — отметил мэр столицы.



Каха Каладзе поблагодарил спортсменов и пожелал им ещё больших успехов в последующие годы.



«Хочу пожелать успехов каждому из вас. Уверен, что ближайшие годы будут ещё более значимыми для нашей страны, и вы ещё не раз порадуете грузинский народ. Помните, что ваш успех — это не только личное достижение и успех ваших семей. Это успех всей нашей страны. Спасибо за то, что вы делаете. Знайте, что в моём лице у вас есть очень преданный болельщик», — обратился мэр Тбилиси к спортсменам.



На сегодняшнем мероприятии победители были определены в пяти номинациях. Лучшим тбилисским спортсменом года среди мужчин стал Сандро Базадзе, лучшей тбилисской спортсменкой года — Этер Липартелиани, лучшим тбилисским параспортсменом года среди мужчин — Георгий Калдани, лучшей тбилисской параспортсменкой года — Нино Тибилашвили, а лучшим проектом года была признана «Тбилисская школьная лига».



Церемония награждения успешных тбилисских спортсменов проводится с 2018 года. За это время мэрия Тбилиси наградила 931 спортсмена. В текущем году бюджет программы составляет 1 297 000 лари.





• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ





