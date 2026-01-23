Грузия Online добавить сайт в избранное наша страница в Facebook наша страница в сети Twitterнаша страница в сети Telegram читайте нас на мобильных устройствах rss лента
В штаб-квартире НАТО в Брюсселе состоялось заседание Военного комитета НАТО с участием Грузии


23.01.2026   17:18


В Брюсселе, в штаб-квартире НАТО, при участии Грузии состоялось заседание Военного комитета НАТО на уровне начальников оборонных сил.

По информации Министерства обороны Грузии, в заседании приняла участие делегация Сил обороны Грузии во главе с генерал-лейтенантом Георгием Матиашвили.

«На встрече в формате НАТО–Грузия были рассмотрены приоритетные направления военного сотрудничества с НАТО, итоги взаимодействия и планы на будущее. В рамках визита генерал-лейтенант Георгий Матиашвили провёл двусторонние встречи с председателем Военного комитета НАТО, а также с начальниками оборонных сил Венгрии, Италии, Словакии и Турции», — говорится в сообщении Министерства обороны Грузии.


