В штаб-квартире НАТО в Брюсселе состоялось заседание Военного комитета НАТО с участием Грузии

23.01.2026 17:18





В Брюсселе, в штаб-квартире НАТО, при участии Грузии состоялось заседание Военного комитета НАТО на уровне начальников оборонных сил.



По информации Министерства обороны Грузии, в заседании приняла участие делегация Сил обороны Грузии во главе с генерал-лейтенантом Георгием Матиашвили.



«На встрече в формате НАТО–Грузия были рассмотрены приоритетные направления военного сотрудничества с НАТО, итоги взаимодействия и планы на будущее. В рамках визита генерал-лейтенант Георгий Матиашвили провёл двусторонние встречи с председателем Военного комитета НАТО, а также с начальниками оборонных сил Венгрии, Италии, Словакии и Турции», — говорится в сообщении Министерства обороны Грузии.





