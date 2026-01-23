TI: арест за стояние на тротуаре противоречит Конституции Грузии

«Арест за стояние на тротуаре — эти решения противоречат Конституции Грузии, всем международным стандартам в сфере прав человека и формируют новую практику, характерную для авторитарных стран вроде России», заявляет Transparency international – Geogia (TI). Так в международной организации комментируют административный арест нескольких гражданских активистов, назначенный Тбилисским городским судом согласно новой норме.



«23 января 2026 года послушный Иванишвили суд, впервые в своей и без того неблестящей истории, вынес несколько беспрецедентных решений. Участникам гражданского протеста – Сандро Мегрелишвили, Дмитрию Джамбурия и Нукри Какулия было назначено по 4 дня административного ареста, а Михаилу Закареишвили и Луке Наглиашвили – по 5 дней административного ареста за стояние на тротуаре. Решения приняли судья Тбилисского городского суда Давид Макарадзе, а также находящиеся под санкциями судьи Манучар Цацуa и Звиад Цеквава.



Мы считаем, что эти решения противоречат Конституции Грузии, всем международным стандартам в области прав человека и формируют новую практику, характерную для авторитарных стран, подобных России.



Примечательно, что накануне другой судья того же суда – Торнике Капанадзе, признал гражданского активиста Рези Думбадзе административным правонарушителем, однако вместо ареста ограничился устным замечанием. Устное предупреждение суд применил также в случаях Анни Ахметели (судья Звиад Цеквава) и Натией Чавчанидзе (судья Манучар Цацуa).



Законодательные изменения, предусматривающие в качестве административного наказания до 15 суток ареста за стояние на тротуаре при первом нарушении, а при повторении – уголовное наказание в виде лишения свободы сроком до одного года, были приняты нелегитимным парламентом «Грузинской мечты» 10 декабря 2025 года. Примечательно, что законодательное изменение, которое фактически отменяет одно из основных прав человека – свободу собраний, так называемый парламент принял в Международный день прав человека.



Лишение свободы за стояние на тротуаре, даже в административном порядке, не говоря уже об уголовном наказании, не выдерживает никакой критики ни с точки зрения Конституции Грузии, ни с точки зрения стандартов свободы собраний, гарантированных международными актами по правам человека.



Грузия уже проиграла ряд дел в Страсбургском суде именно из-за нарушения свободы собраний. В частности, недавно было опубликовано решение по делу «Меквабишвили против Грузии», в котором государство Грузия было признано нарушившим статьи 6 (право на справедливое судебное разбирательство) и 11 (свобода собраний) Европейской конвенции по правам человека.



У судей, которые вынесли или вынесут подобные решения, никогда не будет оправдания. Их аргументы о том, что «таков закон», не могут быть приняты, когда нарушаются Конституция Грузии и многочисленные международные конвенции, подписантом которых является страна.



Помимо того, что они могли прекратить дела за отсутствием состава правонарушения, они также могли приостановить рассмотрение дел и обратиться с соответствующим представлением в Конституционный суд, как это предусмотрено частью 2 статьи 6 Гражданского процессуального кодекса. Именно так поступил их коллега Владимир Хучуа, за что он заслуживает уважения общества.



Transparency international защищает и будет и впредь защищать права всех лиц, как в национальных, так и в международных судах, чьи права, включая свободу выражения и свободу собраний, были незаконно нарушены государством. По желанию заявителей жалобы будут направлены в Европейский суд по правам человека в Страсбурге», — говорится в заявлении TI.





