ЕС и Совет Европы подписали соглашение о подготовке Спецтрибунала по российской агрессии


23.01.2026   18:56


Совет Европы, Европейская комиссия и Европейская служба внешних действий подписали соглашение о создании группы, которая будет готовить Спецтрибунал по расследованию преступления агрессии РФ.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщил генеральный секретарь Совета Европы Ален Берсе в X.

Генсек Совета Европы сообщил, что передовая группа будет заниматься подготовкой структур трибунала, усилением подотчетности и поддержкой правосудия для Украины.

Накануне глава дипломатии ЕС Кая Каллас сообщила о первых 10 миллионах евро, которые Евросоюз выделил на создание Спецтрибунала по преступлению агрессии РФ против Украины.

Напомним, соглашение о создании Спецтрибунала подписали в июне 2025 года.

Будущий Спецтрибунал позволит проводить расследования против высшего руководства государства-агрессора России, включая главу Кремля Владимира Путина.


