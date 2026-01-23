|
ЕС и Совет Европы подписали соглашение о подготовке Спецтрибунала по российской агрессии
23.01.2026 18:56
Совет Европы, Европейская комиссия и Европейская служба внешних действий подписали соглашение о создании группы, которая будет готовить Спецтрибунал по расследованию преступления агрессии РФ.
Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщил генеральный секретарь Совета Европы Ален Берсе в X.
Генсек Совета Европы сообщил, что передовая группа будет заниматься подготовкой структур трибунала, усилением подотчетности и поддержкой правосудия для Украины.
Накануне глава дипломатии ЕС Кая Каллас сообщила о первых 10 миллионах евро, которые Евросоюз выделил на создание Спецтрибунала по преступлению агрессии РФ против Украины.
Напомним, соглашение о создании Спецтрибунала подписали в июне 2025 года.
Будущий Спецтрибунал позволит проводить расследования против высшего руководства государства-агрессора России, включая главу Кремля Владимира Путина.
