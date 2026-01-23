Грузия Online добавить сайт в избранное наша страница в Facebook наша страница в сети Twitterнаша страница в сети Telegram читайте нас на мобильных устройствах rss лента
  НОВОСТИПОЛИТИКАЭКОНОМИКАОБЩЕСТВОКОНФЛИКТЫОБОРОНАРАЗНОЕАНАЛИТИКАСТАТЬИИНТЕРВЬЮЗАЯВЛЕНИЯВИДЕО

Грузия разрабатывает нормативную базу для управления водными ресурсами


23.01.2026   19:54


Глава Национального агентства по окружающей среде Элене Губианури встретилась с экспертами Всемирного банка и британской международной консалтинговой компании HR Wallingford, специализирующейся в области управления водными ресурсами.

По информации Национального агентства по окружающей среде, встреча состоялась в рамках проекта «Устойчивое сельское хозяйство, ирригация и землепользование в Грузии» (GRAIL).

Стороны обсудили разработку нормативных актов и методологий, необходимых для реализации Закона Грузии о водных ресурсах. Реализация этой деятельности запланирована в рамках нового компонента проекта.

Цель разработки подзаконных актов и методологий заключается в создании современной интегрированной системы управления водными ресурсами и приведении ее в соответствие с международными стандартами и Рамочной директивой ЕС по водным ресурсам.

В совещании приняли участие заместители главы Агентства Ираклий Мегрелидзе и Тамар Шарашенидзе, представители отраслевых департаментов Агентства, а также Департамента окружающей среды и климата», - говорится в информации, опубликованной Национальным агентством по окружающей среде.


Система Orphus
• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ
В Грузии В Грузии:
В России В России:
В Украине В Украине:
В Мире В мире:
﻿
Политика Конфиденциальности
Информационно-аналитический портал Грузия Online
Новости Грузии, эксперты и аналитики о конфликтах (Абхазия, Самачабло), Грузия на пути в НАТО, геополитика Кавказа, экономика и финансы Грузии
© "Грузия Online", 2005, Тбилиси, Грузия,
Дизаин: Iraklion@Co; Редакция:Наш почтовый адрес
При использовании материалов гиперссылка на портал обязательна