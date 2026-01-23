|
Грузия разрабатывает нормативную базу для управления водными ресурсами
23.01.2026 19:54
Глава Национального агентства по окружающей среде Элене Губианури встретилась с экспертами Всемирного банка и британской международной консалтинговой компании HR Wallingford, специализирующейся в области управления водными ресурсами.
По информации Национального агентства по окружающей среде, встреча состоялась в рамках проекта «Устойчивое сельское хозяйство, ирригация и землепользование в Грузии» (GRAIL).
Стороны обсудили разработку нормативных актов и методологий, необходимых для реализации Закона Грузии о водных ресурсах. Реализация этой деятельности запланирована в рамках нового компонента проекта.
Цель разработки подзаконных актов и методологий заключается в создании современной интегрированной системы управления водными ресурсами и приведении ее в соответствие с международными стандартами и Рамочной директивой ЕС по водным ресурсам.
В совещании приняли участие заместители главы Агентства Ираклий Мегрелидзе и Тамар Шарашенидзе, представители отраслевых департаментов Агентства, а также Департамента окружающей среды и климата», - говорится в информации, опубликованной Национальным агентством по окружающей среде.
