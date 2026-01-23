Грузия Online добавить сайт в избранное наша страница в Facebook наша страница в сети Twitterнаша страница в сети Telegram читайте нас на мобильных устройствах rss лента
Вольский: Внесение дебатов на токсичное поле не принесет никаких результатов


23.01.2026   21:04


Внесение дебатов на токсичное поле не принесет никаких результатов – Нужны здоровые дебаты, для всех должна быть справедливая среда, - указанное заявление сделал первый вице-спикер парламента Грузии Гия Вольский.

По его словам, есть Общественный вещатель, есть другие медиа-средства, «где в любом случае будут созданы хорошие условия для дебатов».

«Должны проявить волю в этом отношении. Я лично не предполагаю, что можно войти в токсичное пространство и говорить о дебатах. Токсичным пространством я называю ту часть пропаганды, которая создала вокруг себя определенное «бабли» для того, чтобы возглавить политические процессы, вместе с неправительственными организациями и конкретными радикальными партиями. Внесение дебатов на это поле не принесет никаких результатов. Разумеется, должна быть справедливая среда для всех. Идет уходящее поколение. Если у радикалов этого поколения нет такого желания, на политическом поле могут появиться люди, имеющие иные взгляды, нежели власть. Нужны здоровые дебаты. Для готовности к здоровым дебатам нужны серьезные аргументы. Это - одно, если судить по результатам, на что нам указывают и, куда по сей день толкают Грузию, куда она должна двигаться, это путь огня, гибели и разрухи, и они заранее проиграют в любых дебатах. В социально-экономических вопросах проблемы остаются, однако тенденции являются позитивными, исходя из этого, аргументы для разговора довольно ограничены. Многие это не поддержат, естественно, но, посмотрим, попытаемся. Есть Общественный вещатель, есть другие медиа-средства, где в любом случае будут созданы хорошие условия для дебатов,» – заявил Вольский.


