В МИД ОАЭ сообщили о начале переговоров Украина-США-Россия


23.01.2026   21:40


Министерство иностранных дел Объединенных Арабских Эмиратов сообщило о начале двухдневных переговоров Украины, России и Соединенных Штатов. Об этом говорится в пресс-релизе на сайте ведомства.

Министр иностранных дел ОАЭ шейх Абдулла бин Заид Аль Нагаян приветствовал проведение трехсторонних переговоров в Абу-Даби и выразил надежду, что эти обсуждения будут способствовать завершению войны.

Накануне президент Украины Владимир Зеленский анонсировал трехсторонние переговоры Украина–США–Россия в Объединенных Арабских Эмиратах, которые должны пройти в пятницу и в субботу.

Украинская делегация на трехсторонней встрече с США и Россией в ОАЭ будет состоять из главы Офиса президента Кирилла Буданова, его первого заместителя Сергея Кислицы, секретаря СНБО Рустема Умерова, главы фракции "Слуга народа" Давида Арахамии и начальника Генштаба ВСУ Андрея Гнатова.

На переговорах будут обсуждать пункты "мирного плана".


