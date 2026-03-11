В Европарламенте пройдут дебаты по Грузии

Сегодня в Европарламенте пройдут дебаты по Грузии, - информацию об этом распространяет Европарламент.



Согласно повестке дня, опубликованной на его официальном сайте, название дебатов - «Дело Элене Хоштария и политзаключенные под режимом «Грузинской мечты»».



Европарламентарии проголосуют по резолюции по этому вопросу в четверг, 12 марта.





