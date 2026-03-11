|
|
|
В Европарламенте пройдут дебаты по Грузии
11.03.2026 10:16
Сегодня в Европарламенте пройдут дебаты по Грузии, - информацию об этом распространяет Европарламент.
Согласно повестке дня, опубликованной на его официальном сайте, название дебатов - «Дело Элене Хоштария и политзаключенные под режимом «Грузинской мечты»».
Европарламентарии проголосуют по резолюции по этому вопросу в четверг, 12 марта.
|
|
|
Информационно-аналитический портал Грузия Online
Новости Грузии, эксперты и аналитики о конфликтах (Абхазия, Самачабло), Грузия на пути в НАТО, геополитика Кавказа, экономика и финансы Грузии
© "Грузия Online", 2005, Тбилиси, Грузия,
Дизаин: Iraklion@Co; Редакция:
При использовании материалов гиперссылка на портал обязательна