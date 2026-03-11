Грузия Online добавить сайт в избранное наша страница в Facebook наша страница в сети Twitterнаша страница в сети Telegram читайте нас на мобильных устройствах rss лента
В Европарламенте пройдут дебаты по Грузии


11.03.2026   10:16


Сегодня в Европарламенте пройдут дебаты по Грузии, - информацию об этом распространяет Европарламент.

Согласно повестке дня, опубликованной на его официальном сайте, название дебатов - «Дело Элене Хоштария и политзаключенные под режимом «Грузинской мечты»».

Европарламентарии проголосуют по резолюции по этому вопросу в четверг, 12 марта.


