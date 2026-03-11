Делегация ПА ОБСЕ: Насилие в отношении государственных институтов недопустимо

Парламентская ассамблея ОБСЕ распространяет заявление в связи с визитом в Грузию.



Согласно заявлению, делегация приветствует широкий консенсус относительно стремления Грузии к европейской интеграции. В документе говорится, что будущие выборы, когда бы они ни состоялись, должны соответствовать обязательствам, взятым перед ОБСЕ. Однако, по оценке делегации, для достижения этих целей препятствием по-прежнему будет «острая поляризация, существующая на политической сцене».



Как отмечается в заявлении, в будущем избиратели поддержат тех, кто будет пытаться реализовать эти стремления конструктивным путем.



«Очевидно, что существующая в политике и обществе Грузии поляризация мешает стране реализовать свой потенциал. Наша делегация политически разнообразна, и по многим вопросам мы не согласны, однако мы работаем вместе. Мы ожидаем того же от политических лидеров в Грузии», — заявил специальный представитель по вопросам Южного Кавказа Луис Граса.



По словам Луиса Грасы, насилие против государственных институтов недопустимо.



«Давайте ещё раз ясно заявим, как я уже говорил в октябре: применение насилия против государственных институтов недопустимо. Изменения должны происходить через избирательные урны и политические органы принятия решений, а не посредством насилия, направленного на их свержение», — отметил специальный представитель по вопросам Южного Кавказа.



Согласно заявлению, ожидается, что результаты нескольких дней визита будут обсуждены на заседании бюро Парламентской ассамблеи ОБСЕ, а также на ежегодной сессии в Гааге.





