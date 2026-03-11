В Лагодехи задержан мужчина за попытку незаконного пересечения границы

Сотрудники Пограничной полиции МВД Грузии задержали мужчину за попытку незаконного пересечения государственной границы и нападение на полицейского.



По информации ведомства, в результате оперативных и следственных действий на охраняемом участке пограничного сектора «Мациими» Лагодехского управления был задержан Р.Л., 1986 года рождения.



Следствие установило, что обвиняемый, пытаясь незаконно пересечь государственную границу, не подчинился законному требованию сотрудников пограничной полиции, оказал им сопротивление, напал на одного из сотрудников и причинил ему телесные повреждения.



Расследование ведётся по статьям 19,344 (часть 1) и 353¹ (часть 1) Уголовного кодекса Грузии, что предусматривает наказание от 4 до 7 лет лишения свободы.





