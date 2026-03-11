Гога Хаиндрава подал иск против телекомпании «ТВ Формула»

Кинорежиссёр Гога Хаиндрава заявил, что телекомпания «ТВ Формула» распространила о нём очередную ложную и клеветническую информацию.



По словам Хаиндрава, телеканал обвинил его в участии в криминальной деятельности и получении взяток.



Как отметил Гога Хаиндрава, по этому поводу он подал иск в суд, а также обратится в Прокуратуру Грузии, Службу государственной безопасности Грузии и Министерство внутренних дел с просьбой заинтересоваться этим вопросом и начать расследование.



«Хочу напомнить, что 20 декабря 2025 года ООО «Формула лжи» распространило абсолютно лживый сюжет обо мне, моей семье и моей деятельности. В этом сюжете не было ни одного правдивого слова. Это была попытка нанести мне ущерб из-за моей активности в общественном пространстве. В связи с этим я заявил, что подам иск в суд и потребую опровержения сведений, содержащих существенно ложные факты и порочащих имя, честь и достоинство истца, в средствах массовой информации.



После этого, по моему глубокому убеждению, последовало преступное действие, которое было совершено 17 января в субботнем эфире того же ООО «Формула лжи». Меня обвинили в совершении государственного преступления. То есть в заранее спланированном, согласованном совершении тяжкого преступления, что предполагает криминальную связь с государственным институтом — Службой госбезопасности и Пограничной полицией — и организацию на территории Грузии незаконного трафика людей: незаконного ввоза 2 000 человек за взятку. Меня обвинили в получении взятки в размере 2 000 долларов. В общей сложности — в получении четырёх миллионов долларов.



В сюжете говорилось, что я по предварительному сговору и в согласовании с СГБ совершил тяжкое преступление. Для меня это равносильно государственной измене. Предательство страны — это когда за взятку на территорию государства незаконно ввозят потенциальных преступников. Поэтому, помимо того, что я подал иск в суд, обращаюсь в прокуратуру и прошу провести расследование, чтобы установить, кто виновен — я, Служба госбезопасности, Пограничная полиция или ООО «Формула лжи». В любом случае речь идёт о тяжком преступлении.



Я проконсультировался с юристами, и максимум, что может вынести суд по итогам иска, — обязать «Формулу лжи» публично извиниться. Кроме того, им может быть назначен штраф в размере 10 000 лари. Это абсолютно несоразмерно тому преступлению, которое они совершили. Когда человека публично обвиняют в таком тяжком преступлении, ответственность должна быть соразмерной. Извинение, прозвучавшее где-то на 35-й минуте эфира, которое фактически могут и не услышать десять человек, никак не соразмерно той клевете, которую совершила «Формула лжи».



Я считаю, что даже тех заявлений, которые сделала «Формула», было достаточно, чтобы прокуратура начала расследование. Когда публично обвиняют Службу государственной безопасности Грузии в участии в криминальной деятельности, как минимум должна фигурировать и Пограничная полиция, потому что иначе это просто невозможно представить. Как 2 000 нелегальных людей могли попасть в страну, если ни одна из государственных служб об этом не знала? Это трудно представить. Поэтому я требую, чтобы прокуратура начала расследование, а также чтобы проверки были проведены в СГБ и МВД, чтобы выяснить, имели ли место такие факты и кто причастен к тяжким преступлениям.



Второе обстоятельство, не менее важное, — кто стоит за этим преступлением. Вдохновителем, финансистом и организатором этого преступления является преступник, бывший министр обороны Грузии Давид Кезерашвили, который бежал из страны и находится в розыске. Все сотрудники являются соучастниками тех преступлений, которые совершает это учреждение, которое я никак не могу назвать телевещателем», — заявил Гога Хаиндрава.





