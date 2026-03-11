В 2025 году объем прямых иностранных инвестиций в Грузию увеличился на 7,6%

По предварительным данным Национальной службы статистики Грузии, объём прямых иностранных инвестиций в Грузии в 2025 году составил 1 688,7 млн долларов США, что на 7,6 % больше уточнённого показателя 2024 года.



Согласно данным службы статистики, рост обусловлен увеличением двух компонентов прямых иностранных инвестиций: уставного капитала и реинвестиций.



По предварительным данным за 2025 год, объём уставного капитала составил 601,8 млн долларов США, что на 15,3 % больше уточнённого показателя предыдущего года, а реинвестиции выросли на 3,8 % и составили 1 397,8 млн долларов США.



Кроме того, по предварительным данным ведомства, в 2025 году три крупнейшие страны-инвестора обеспечили 40,8 % всех прямых иностранных инвестиций. На первом месте — Великобритания с долей 19,8 %, на втором месте — Турция с 10,7 %, на третьем — Мальта с 10,3 %.



Что касается основных секторов экономики, по объёму прямых иностранных инвестиций три крупнейших сектора в 2025 году обеспечили 56,8 % инвестиций. Наибольший объём прямых иностранных инвестиций был направлен в сектор финансовой и страховой деятельности — 607,0 млн долларов США, что составляет 35,9 % всех прямых иностранных инвестиций. Второе место занимает сектор недвижимости с 185,7 млн долларов США (11,0 %), третье — транспортный сектор с 166,1 млн долларов США (9,8 %).







