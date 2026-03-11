В Марнеули задержан мужчина, ранивший ножом свою супругу

11.03.2026 13:05





В городе Марнеули задержан 31-летний мужчина, обвиняемый в нанесении телесных повреждений члену семьи. По информации МВД Грузии, пострадавшей является его жена.



Как сообщили в ведомстве, сотрудники районного управления полиции Марнеули департамента полиции Квемо-Картли задержали Е.Г., 1994 года рождения, по обвинению в умышленном причинении лёгкого вреда здоровью члену семьи.



Следствие установило, что во время ссоры обвиняемый нанёс телесные повреждения холодным оружием женщине 2000 года рождения (М.Г.). Пострадавшая была госпитализирована, где ей оказали необходимую медицинскую помощь.



Правоохранители задержали подозреваемого по горячим следам.



Расследование ведётся по статье 11¹–120 (часть 2) Уголовного кодекса Грузии, которая предусматривает наказание до 5 лет лишения свободы.





