В муниципальном приюте в Лило проживают 116 бездомных
11.03.2026 13:04
В муниципальном приюте для бездомных в районе Лило в Тбилиси в настоящее время проживают 116 человек, хотя учреждение рассчитано на 240 бенефициаров. Об этом заявил мэр столицы Каха Каладзе на заседании правительства города.
По его словам, бездомные могут попасть в приют самостоятельно или с помощью патрульной полиции.
Жителям приюта предоставляются:
питание;
предметы личного пользования и средства гигиены;
круглосуточная первичная амбулаторная медицинская помощь и медикаменты.
В случае ухудшения состояния здоровья расходы на лечение и уход берёт на себя мэрия Тбилиси. С проживающими работают социальные работники, а при необходимости им также оказывается психологическая помощь.
Для поддержки достойной жизни бездомных в приюте проводятся различные активности. Среди них — арт-терапия. Жители приюта учатся рисованию, вышивке, шитью, вязанию и работе с полимерной глиной. Кроме того, проводятся тренинги, направленные на развитие профессиональных навыков и последующее самозанятость.
По данным мэра, среди проживающих в приюте:
45 женщин;
самый молодой житель — 18-летний мужчина;
самая пожилая — 92-летняя женщина.
Каладзе отметил, что с момента открытия приют ни разу не работал на полной загрузке. Максимальное количество проживающих, включая зимний период, составляло 170 человек.
Чтобы попасть в приют, требуется регистрация в Тбилиси, однако зимой, учитывая погодные условия, людям не отказывают в ночлеге даже без регистрации.
На обеспечение работы приюта в городском бюджете предусмотрено более 4 млн лари.
