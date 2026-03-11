В муниципальном приюте в Лило проживают 116 бездомных

11.03.2026 13:04





В муниципальном приюте для бездомных в районе Лило в Тбилиси в настоящее время проживают 116 человек, хотя учреждение рассчитано на 240 бенефициаров. Об этом заявил мэр столицы Каха Каладзе на заседании правительства города.



По его словам, бездомные могут попасть в приют самостоятельно или с помощью патрульной полиции.



Жителям приюта предоставляются:



питание;



предметы личного пользования и средства гигиены;



круглосуточная первичная амбулаторная медицинская помощь и медикаменты.





В случае ухудшения состояния здоровья расходы на лечение и уход берёт на себя мэрия Тбилиси. С проживающими работают социальные работники, а при необходимости им также оказывается психологическая помощь.



Для поддержки достойной жизни бездомных в приюте проводятся различные активности. Среди них — арт-терапия. Жители приюта учатся рисованию, вышивке, шитью, вязанию и работе с полимерной глиной. Кроме того, проводятся тренинги, направленные на развитие профессиональных навыков и последующее самозанятость.



По данным мэра, среди проживающих в приюте:



45 женщин;



самый молодой житель — 18-летний мужчина;



самая пожилая — 92-летняя женщина.





Каладзе отметил, что с момента открытия приют ни разу не работал на полной загрузке. Максимальное количество проживающих, включая зимний период, составляло 170 человек.



Чтобы попасть в приют, требуется регистрация в Тбилиси, однако зимой, учитывая погодные условия, людям не отказывают в ночлеге даже без регистрации.



На обеспечение работы приюта в городском бюджете предусмотрено более 4 млн лари.





