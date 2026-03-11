Марта Кос: В Грузии можно увидеть, что происходит, когда побеждает Россия

В Грузии можете увидеть, что происходит, когда побеждает Россия, - заявила еврокомиссар по вопросам расширения Марта Кос, говоря о вопросе расширения ЕС.



По словам Кос, в Грузии «автократическая система подавляет» демократические голоса и еще больше отдаляет страну от европейского будущего, собственный народ обманывают, будто ведут страну в ЕС и что Евросоюз должен подстроиться под них.



«Мы должны развернуть на нашем континенте сеть защиты демократии. Расширение это гораздо больше, чем просто расширение. В Грузии можно увидеть, что происходит, когда побеждает Россия. Автократическая система подавляет демократические голоса.



Недавно они приняли новый закон, который бьет по демократическому и гражданскому пространству страны и еще больше отдаляет Грузию от европейского будущего, которого хочет большинство ее народа.



И они [«Грузинская мечта»] обманывают собственный народ, будто ведут страну в ЕС, и ЕС должен к ним адаптироваться.



Мы говорим нашим грузинским друзьям, большинству грузинского народа, который ценит демократию и свободу - мы не махнем на вас рукой», - заявила Кос.





