В Евросоюзе осудили Грузию за репрессии против мирных манифестантов

23.01.2026 22:10





Преследования властями манифестантов в Грузии не являются единичными фактами, это идет вразрез с правилами демократического общества, заявила на брифинге пресс-секретарь главы дипломатии Евросоюза Каи Каллас Анитта Хиппер.



"Стремление заставить замолчать противоречащие голоса, отправить в тюрьму манифестантов - это, к сожалению, то, что происходит в Грузии", - сказала она, когда ее попросили прокомментировать ситуацию, когда в стране-кандидате на вступление в ЕС арестовывают и заключают в тюрьму участников манифестаций протеста.



"Мы уже выражали нашу точку зрения: эти действия ограничивают свободу выражения мнений, нормы правового государства. Право на манифестации - это нечто, что не должно запрещаться в демократическом обществе", - подчеркнула представитель Каллас.





• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ





