Кобахидзе: Грузовой коридор Азербайджана и Армении не угрожает транзиту Грузии
23.01.2026 22:16
Альтернативный грузовой коридор, анонсированный Азербайджаном и Арменией, не создаёт угрозы транзитному потенциалу Грузии.
Как сообщает ABC.AZ, об этом заявил премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе, комментируя заявления президента Азербайджана Ильхама Алиева и президента Армении Ваагна Хачатуряна, сделанные в Давосе, о возможных прямых грузовых перевозках между Баку и Ереваном на фоне улучшения двусторонних отношений.
По словам Кобахидзе, альтернативный маршрут не представляет риска для Грузии:
«Есть простой показатель, подтверждающий это: за последние пять лет объёмы перевозок по Срединному коридору выросли в семь раз. В таких условиях наша основная задача — максимально эффективно использовать имеющуюся инфраструктуру, чтобы соответствовать растущему грузообороту. На фоне такого роста альтернативный коридор будет лишь дополнением к нашей транзитной функции», — подчеркнул глава правительства.
Отмечается, что с конца прошлого года Азербайджан уже осуществляет поставки нефтепродуктов в Армению через территорию Грузии.
