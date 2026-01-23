Грузия Online добавить сайт в избранное наша страница в Facebook наша страница в сети Twitterнаша страница в сети Telegram читайте нас на мобильных устройствах rss лента
  НОВОСТИПОЛИТИКАЭКОНОМИКАОБЩЕСТВОКОНФЛИКТЫОБОРОНАРАЗНОЕАНАЛИТИКАСТАТЬИИНТЕРВЬЮЗАЯВЛЕНИЯВИДЕО

Посол Грузии в Кыргызстане вручил заместителю главы МИД копии верительных грамот


23.01.2026   22:21


Посол Грузии в Кыргызстане (с резиденцией в Астане) Леван Диасамидзе 23 января вручил заместителю главы МИД Медеру Абакирову копии верительных грамот.

В ходе встречи стороны обсудили политическое сотрудничество и важность активизации диалога на высоком и высшем уровнях. Особое внимание было уделено обмену официальными визитами и взаимодействию в рамках международных организаций.

Также обсуждалось развитие межпарламентского взаимодействия и сотрудничества в области демократии и парламентской дипломатии.

Стороны поговорили также про возобновление прямого авиасообщения между Бишкеком и Тбилиси для поддержки торговли, туризма и культурно-гуманитарных связей.


Система Orphus
• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ
В Грузии В Грузии:
В России В России:
В Украине В Украине:
В Мире В мире:
﻿
Политика Конфиденциальности
Информационно-аналитический портал Грузия Online
Новости Грузии, эксперты и аналитики о конфликтах (Абхазия, Самачабло), Грузия на пути в НАТО, геополитика Кавказа, экономика и финансы Грузии
© "Грузия Online", 2005, Тбилиси, Грузия,
Дизаин: Iraklion@Co; Редакция:Наш почтовый адрес
При использовании материалов гиперссылка на портал обязательна