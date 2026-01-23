Посол Грузии в Кыргызстане вручил заместителю главы МИД копии верительных грамот

Посол Грузии в Кыргызстане (с резиденцией в Астане) Леван Диасамидзе 23 января вручил заместителю главы МИД Медеру Абакирову копии верительных грамот.



В ходе встречи стороны обсудили политическое сотрудничество и важность активизации диалога на высоком и высшем уровнях. Особое внимание было уделено обмену официальными визитами и взаимодействию в рамках международных организаций.



Также обсуждалось развитие межпарламентского взаимодействия и сотрудничества в области демократии и парламентской дипломатии.



Стороны поговорили также про возобновление прямого авиасообщения между Бишкеком и Тбилиси для поддержки торговли, туризма и культурно-гуманитарных связей.





