Посол Грузии в Кыргызстане вручил заместителю главы МИД копии верительных грамот
23.01.2026 22:21
Посол Грузии в Кыргызстане (с резиденцией в Астане) Леван Диасамидзе 23 января вручил заместителю главы МИД Медеру Абакирову копии верительных грамот.
В ходе встречи стороны обсудили политическое сотрудничество и важность активизации диалога на высоком и высшем уровнях. Особое внимание было уделено обмену официальными визитами и взаимодействию в рамках международных организаций.
Также обсуждалось развитие межпарламентского взаимодействия и сотрудничества в области демократии и парламентской дипломатии.
Стороны поговорили также про возобновление прямого авиасообщения между Бишкеком и Тбилиси для поддержки торговли, туризма и культурно-гуманитарных связей.
