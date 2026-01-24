Грузия Online добавить сайт в избранное наша страница в Facebook наша страница в сети Twitterнаша страница в сети Telegram читайте нас на мобильных устройствах rss лента
  НОВОСТИПОЛИТИКАЭКОНОМИКАОБЩЕСТВОКОНФЛИКТЫОБОРОНАРАЗНОЕАНАЛИТИКАСТАТЬИИНТЕРВЬЮЗАЯВЛЕНИЯВИДЕО

Вице-президент США посетит Азербайджан и Армению


24.01.2026   15:56


Вице-президент США посетит Азербайджан и Армению, информацию об этом распространил президент США Дональд Трамп.

«Хочу поблагодарить президента Азербайджана Алиева и премьер-министра Армении Пашиняна за соблюдение условий мирного соглашения, подписанного в августе прошлого года. Это была страшная война, одна из 8 войн, которым я положил конец, теперь у нас процветание и мир», - написал Трамп в Truth Social.

По словам Трампа, в феврале вице-президент США Джей Ди Вэнс посетит Азербайджан и Армению , чтобы содействовать мирным усилиям и развитию «Маршрут Трампа для международного мира и процветания» (TRIPP).

«Мы усилим наше стратегическое партнерство с Азербайджаном, отличное соглашение о мирном ядерном сотрудничестве с Арменией, соглашения для производителей полупроводников и соглашение о продаже Азербайджану американского оборонного оснащения», - заявляет Трамп.


Система Orphus
• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ
В Грузии В Грузии:
В России В России:
В Украине В Украине:
В Мире В мире:
﻿
Политика Конфиденциальности
Информационно-аналитический портал Грузия Online
Новости Грузии, эксперты и аналитики о конфликтах (Абхазия, Самачабло), Грузия на пути в НАТО, геополитика Кавказа, экономика и финансы Грузии
© "Грузия Online", 2005, Тбилиси, Грузия,
Дизаин: Iraklion@Co; Редакция:Наш почтовый адрес
При использовании материалов гиперссылка на портал обязательна