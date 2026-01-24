Вице-президент США посетит Азербайджан и Армению

24.01.2026 15:56





Вице-президент США посетит Азербайджан и Армению, информацию об этом распространил президент США Дональд Трамп.



«Хочу поблагодарить президента Азербайджана Алиева и премьер-министра Армении Пашиняна за соблюдение условий мирного соглашения, подписанного в августе прошлого года. Это была страшная война, одна из 8 войн, которым я положил конец, теперь у нас процветание и мир», - написал Трамп в Truth Social.



По словам Трампа, в феврале вице-президент США Джей Ди Вэнс посетит Азербайджан и Армению , чтобы содействовать мирным усилиям и развитию «Маршрут Трампа для международного мира и процветания» (TRIPP).



«Мы усилим наше стратегическое партнерство с Азербайджаном, отличное соглашение о мирном ядерном сотрудничестве с Арменией, соглашения для производителей полупроводников и соглашение о продаже Азербайджану американского оборонного оснащения», - заявляет Трамп.





