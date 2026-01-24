«Гахария за Грузию»: кто решил, что для борьбы с «Мечтой» оппозиции нужно объединиться?

Мы задаем вопрос - кто решил, что объединение всех оппозиционных партий это правильный путь для борьбы против «Мечты»?! Лично я так не думаю, потому что, наоборот, «Мечта» заинтересована в том, чтобы в этой стране было только два полюса, а у нас свой путь, - заявил журналистам один из лидеров «Гахария - За Грузию» Георгий Шарашидзе.



По его словам, партия «Гахария - За Грузию» продолжит работу и сможет мирно перевести «Грузинскую мечту» в оппозицию.



«Не знаю, с кем у Георгия Вашадзе «красные линии» есть, а с кем нет, но у нас действительно есть «красные линии», и для нас «красная линия» это «Национальное движение» и любая связанная с ним политическая партия. Соответственно, мы не рассматриваем никакого объединения с ними и вообще ставим вопрос - кто вообще решил, что объединение всех оппозиционных партий это правильный путь для борьбы против «Мечты»?! Лично я так не думаю, потому что напротив, «Мечта» сама заинтересована, чтобы в этой стране было только два полюса. У нас есть свой путь, своя конкретная тактика, стратегия, используя аполитические инструменты, работая с нашими избирателями, в том числе, работая с избирателями «Мечты» или любой другой партии, максимально их привлечь и показать, где правда. Мы продолжим работать, поэтапно, последовательно, и самое главное, мирно и демократически мы сможем перевести «Мечту» в оппозицию», - сказал Георгий Шарашидзе.





