Human Rights Watch: парламент Грузии должен отменить ограничивающие мирный протест поправки

24.01.2026 18:54





Международная правозащитная организация Human Rights Watch (HRW) пишет об условиях выражения протеста для митингующих в Грузии. Эксперты отмечают, что грузинские власти используют ранее принятые ограничения на проведение публичных собраний «для произвольного задержания и преследования мирных демонстрантов, что фактически делает право на протест в Грузии все более трудным и опасным».



«Принятые 12 декабря 2025 года поправки к «Закону о собраниях и манифестациях» предоставляют полиции широкие полномочия по ограничению протестов на дорогах и пешеходных зонах, включая тротуары, и вводят суровые наказания за их несоблюдение. С момента вступления закона в силу полиция возбудила десятки дел против демонстрантов, в том числе за то, что они просто стояли на тротуаре возле парламента, что вызывает серьезную обеспокоенность по поводу злоупотребления властью и нарушений международных обязательств Грузии в области прав человека», — читаем в заявлении.



Замдиректора HRW в Европе и Центральной Азии Георгий Гогия заявил, что эти поправки дают полиции опасные для митингующих широкие полномочия решать, когда, где и могут ли люди протестовать.



«На практике закон, по-видимому, применяется произвольно, чтобы наказать за мирное выражение мнений и вытеснить критические голоса из общественных мест», — добавил он.



HRW рассказывает, что согласно поправкам, организаторы собраний или демонстраций на дорогах или в пешеходных зонах должны уведомить МВД не менее чем за 5 дней до их проведения и что в течение 3-х дней полиция может издать обязательные к исполнению инструкции, требующие перенести акцию протеста на другое время или в другое место, если, по ее мнению, это может затруднить движение транспорта или пешеходов.



«Полиция также уполномочена издавать обязательные инструкции на месте во время собрания. Неуведомление властей или невыполнение указаний полиции является административным правонарушением (мелким правонарушением), наказуемым арестом на срок до 15 суток, а для организаторов — до 20 суток. Повторное правонарушение может повлечь за собой уголовную ответственность и тюремное заключение сроком до одного года.



23 января 2026 года Тбилисский городской суд приговорил Сандро Мегрелишвили, 35—летнего специалиста по международным отношениям, к четырем суткам ареста за то, что он якобы препятствовал движению пешеходов, стоя на тротуаре перед зданием парламента 17 декабря 2025 года, и не выполнил указания полиции покинуть этот район», — читаем в заявлении организации.



Human Rights Watch пишет и о делах Георгия Булия, который обвиняется в совершении того же нарушения 17 декабря.



«Три юриста, представляющие интересы нескольких протестующих, заявили, что полиция представила на судебных заседаниях видеозаписи, на которых видно, как сотрудники полиции делают общие заявления, приказывая людям, мирно стоящим возле парламента, покинуть пешеходную зону, не уточняя, к кому относятся эти инструкции, какая именно зона должна быть освобождена или куда люди должны переместиться», — заявили юристы этой НПО.



Human Rights Watch также обеспокоена тем, что в ряде случаев судьи прекращали административное производство и передавали материалы в следственные органы, ссылаясь на ранее имевшие место нарушения правил, связанных с проведением акций протеста, и потенциально привлекая их к уголовной ответственности.



НПО также добавила, что и МВД Грузии опубликовало опровержение сообщений о задержании людей только за то, что они стояли на тротуаре, заявив, что задержанные активисты наказаны за «умышленное создание препятствий движению пешеходов во время акции протеста перед зданием парламента».



Human Rights Watch напоминает, что международные обязательства Грузии в области прав человека, в том числе как участника Европейской конвенции по правам человека, требуют от властей защищать права на свободу выражения мнений и мирных собраний, и любые ограничения должны не только преследовать законные цели и иметь надлежащую правовую основу, но и соответствовать требованиям исходя из необходимости и соразмерности.



«Эти гарантии призваны, среди прочего, обеспечить людям возможность участвовать в общественной жизни, не опасаясь жестокого обращения со стороны полиции, произвольного ареста или несоразмерных санкций. Международное законодательство в области прав человека также требует от Грузии применения уголовно—процессуальных гарантий в отношении любого правонарушения, которое по существу влечет уголовную ответственность, даже если власти квалифицируют его как административное в соответствии с национальным законодательством.



Это означает изучение характера правонарушения, в том числе того, направлено ли оно против общества в целом, и суровости потенциального наказания. Этот стандарт гарантирует, что власти не смогут уклониться от выполнения своих обязательств по соблюдению надлежащей правовой процедуры, неправильно квалифицируя правонарушения, и помогает определить, когда правительства эффективно криминализируют поведение, которое существенно не достигает этого уровня и, возможно, вместо этого стремится подавить законную деятельность», — говорится в заявлении HRW.



Правозащитная организация напоминает, что в недавнем постановлении ЕСПЧ признал, что Грузия нарушила права протестующего на справедливое судебное разбирательство и мирные собрания, осудив его во время протестов в марте 2023 года исключительно на основании неподтвержденных показаний полиции и без тщательной судебной проверки законности распоряжений полиции.



Human Rights Watch считает, что это постановление подтверждает структурные недостатки в системе административных правонарушений Грузии, которые подрывают гарантии справедливого судебного разбирательства и позволяют полиции применять жестокие меры в отношении протестующих.



«Парламент Грузии должен отменить или внести поправки в законодательные положения, которые неоправданно ограничивают мирные собрания, и привести закон в соответствие с международными стандартами. Правоохранительные органы и суды должны немедленно положить конец произвольному принуждению, обеспечить, чтобы любые ограничения на собрания были законными, необходимыми и соразмерными, а также гарантировать права на справедливое судебное разбирательство во всех судебных процессах», — заявили в Human Rights Watch.



SOVA

• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ





