Хельсинкская комиссия: «Мечта» погрузила Грузию в серьезный кризис в области прав человека


24.01.2026   18:57


Хельсинкская комиссия в своем заявлении отмечает, что с октября 2024 года «Грузинская мечта» погрузила Грузию «в самый серьезный кризис в области прав человека со времени обретения независимости».

Поясняется, что было принято более 20 новых законов, которые расширяют полномочия государства по подавлению инакомыслия и лишающих судебную власть независимости.

«Репрессии затронули как гражданское общество, так и журналистов и политическую оппозицию. Власти заморозили банковские счета организаций, предоставляющих юридическую помощь протестующим, арестовали журналистов и вызвали оппозиционеров на фиктивные судебные разбирательства, посадив их в тюрьму за отказ признать их легитимность. Мирные протесты теперь караются высокими штрафами и длительными тюремными сроками», — читаем в заявлении.

С целью рассмотрения ухудшающейся ситуации с правами человека в Грузии, как отмечается в заявлении Хельсинкской комиссии, 28 января будет проведен брифинг, посвященный положению дел в Грузии.

«На этом брифинге будет рассмотрена ухудшающаяся ситуация с правами человека, меняющаяся тактика «Грузинской мечты» по наказанию и деморализации инакомыслящих, а также пути развития Грузии», — подчеркнули в США.

На брифинге выступят Клэр Кайзер, управляющий директор McLarty Associates, Лора Торнтон, директор программ глобальной демократии Института Маккейна, и Олеся Вартанян, научный сотрудник Университета Джорджа Мейсона.


Источник: SOVA
