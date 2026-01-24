Правительство передало Патриархии земельные участки в Мцхете и Ланчхути

24.01.2026 20:34





Правительство Грузии передало Патриархии находящиеся в государственной собственности земельные участки в Мцхете и Ланчхути. Соответствующие постановления были подписаны Ираклием Кобахидзе 20 января 2026 года.



5486 кв.м. земли в Цхваричамии переданы Патриархии на 49 лет:



Согласно Постановлению Правительства № 115, несельскохозяйственный земельный участок площадью 5486 кв.м., расположенный в селе Цхваричамия Мцхетского муниципалитета, был передан Патриархии. Имущество было передано с правом безвозмездного пользования сроком на 49 лет с даты заключения договора.



Также, недвижимость в Ланчхути передана в собственность за 1 GEL



Постановлением № 116 правительство передало церкви в собственность активы, расположенные в муниципалитете Ланчхути. Речь идёт о земельном участке площадью 443,00 кв. м, прилегающем к селам Хаджалия и Нигвзиани, и одном здании, расположенном на нём. Приватизация осуществляется путём прямой продажи за символическую сумму в 1 GEL.



По обоим постановлениям, осуществление соответствующих мер было поручено Национальному агентству по государственной собственности Министерства экономики и устойчивого развития.





• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ





