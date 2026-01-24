Трамп пригрозил Канаде пошлинами в 100% за торговое соглашение с Китаем

США введут пошлины в размере 100% в отношении всего экспорта из Канады, если Оттава заключит торговое соглашение с Китаем, заявил президент Дональд Трамп. «Если Канада заключит сделку с Китаем, на все канадские товары и продукцию, поступающие в США, немедленно будет наложен 100%-ный таможенный тариф», — написал он в Truth Social.



Также президент США в жесткой форме предупредил Канаду о возможных последствиях соглашения с КНР: «Китай сожрет Канаду заживо, полностью поглотит ее, в том числе будут разрушены бизнес, социальная структура и образ жизни в целом». Трамп сделал такое заявление после того, как на прошлой неделе Пекин и Оттава достигли соглашения о снижении торговых барьеров и восстановлении связей.



В ходе недавнего визита в Китай премьер-министр Канады Марк Карни назвал Поднебесную «надежным и предсказуемым партнером», а на полях экономического форума в Давосе призвал европейских лидеров привлекать инвестиции из этой страны — второй по величине экономики мира.



Трамп предположил, что Китай попытается использовать Канаду для обхода американских пошлин. «Если губернатор Карни (Трамп так намекает на то, что Канада является подконтрольным ему „51-м штатом» США. — TMT) думает, что сможет превратить Канаду в «перевалочный пункт» для Китая, чтобы тот мог отправлять товары и продукцию в Соединенные Штаты, он глубоко ошибается», — написал президент США.



Сейчас американская пошлина на канадские товары, не включенные в список исключений в рамках торгового соглашения USMCA, составляет 35%, при этом для некоторых отраслей, таких как сталь и алюминий, действуют другие ставки.





