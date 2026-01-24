Трамп задумал организовать морскую блокаду Кубы для прекращения импорта нефти и смены режима

24.01.2026 20:56





Администрация президента США Дональда Трампа рассматривает возможность введения полной блокады импорта нефти на Кубу как один из инструментов давления с целью смены режима в стране. Об этом Politico сообщили три источника, знакомые с обсуждениями. По их словам, эта мера пока не утверждена, однако включена в число вариантов, которые могут быть использованы для свержения коммунистического правительства Кубы.



Как уточняют два из трех источников, инициатива активно продвигается критиками кубинских властей внутри администрации и получила поддержку госсекретаря США Марко Рубио. Вместе с тем внутри Белого дома продолжаются споры о целесообразности столь радикального шага. Потеря поставок венесуэльской нефти, а также потеря доходов от перепродажи части этих объемов, которые Гавана использовала для получения иностранной валюты, уже серьезно ослабили кубинскую экономику. По мнению противников полной блокады, дополнительное перекрытие нефтяного импорта может привести к гуманитарному кризису на острове.



Тем не менее, сами дискуссии демонстрируют, насколько глубоко в администрации Трампа укоренилась установка на смещение правительств в Латинской Америке, которые в Вашингтоне считают враждебными, отмечает Politico. Один из собеседников издания назвал энергетику «удушающим захватом», способным привести к падению режима на Кубе. Он также заявил, что в представлении Белого дома свержение кубинского руководства, находящегося у власти со времен революции 1959 года, рассматривается как «на сто процентов событие 2026 года». Эти действия, указал источник, могут быть обоснованы положениями закона LIBERTAD 1994 года, более известного как закон Хелмса—Бертона, который закрепляет торгово-финансовое эмбарго США в отношении Кубы.



Идею полного перекрытия доступа Кубы к нефти уже публично поддержали республиканцы «ястребиного» крыла. «Ни цента, ни нефти. Ничто никогда не должно попасть на Кубу», — заявил сенатор-республиканец от Флориды Рик Скотт.



Ранее The Wall Street Journal (WSJ) со ссылкой на осведомлённые источники сообщала, что администрация Трампа активно ищет внутри кубинского правительства фигуру, которая могла бы помочь в свержении нынешнего режима до конца 2026 года. По мнению вашингтонских стратегов, экономика Кубы находится «на грани коллапса» после потери поддержки Венесуэлы, а правительство никогда не было столь уязвимым. В поисках подходящей кандидатуры представители США встречаются с кубинскими эмигрантами в Майами и Вашингтоне. Однако конкретного плана по смене власти на Кубе, как отмечало издание, у Белого дома пока нет.



На этом фоне Госдепартамент США выпустил заявление, в котором обозначил, что в интересах национальной безопасности Америки необходимо, чтобы Кубой управляло «компетентное демократическое правительство», отказавшееся от размещения военных и разведывательных служб «противников США».





