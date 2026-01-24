|
Туркменистан и Грузия укрепляют межпарламентское сотрудничество
24.01.2026 22:37
23 января 2026 года в Парламенте Грузии прошла встреча Чрезвычайного и Полномочного Посла Туркменистана в Грузии Д.Сейитмаммедова с председателем Комитета Парламента Грузии по процедурным вопросам и главой Грузино-туркменской межпарламентской группы дружбы Д.Матикашвили. Об этом сообщает информагентство «Туркменистан: Золотой век».
Стороны обсудили перспективы сотрудничества в политико-дипломатической, торгово-экономической и культурно-гуманитарной сферах, а также в рамках международных организаций. Был отмечен высокий уровень двусторонних отношений и активный рост туркмено-грузинского взаимодействия по парламентской линии.
Особое внимание уделили развитию сотрудничества между межпарламентскими группами дружбы, которые способствуют укреплению доверия и обмену опытом.
По итогам встречи стороны подтвердили заинтересованность в дальнейшем укреплении партнерства по всем направлениям, представляющим взаимный интерес.
