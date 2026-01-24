Грузия Online добавить сайт в избранное наша страница в Facebook наша страница в сети Twitterнаша страница в сети Telegram читайте нас на мобильных устройствах rss лента
  НОВОСТИПОЛИТИКАЭКОНОМИКАОБЩЕСТВОКОНФЛИКТЫОБОРОНАРАЗНОЕАНАЛИТИКАСТАТЬИИНТЕРВЬЮЗАЯВЛЕНИЯВИДЕО

Туркменистан и Грузия укрепляют межпарламентское сотрудничество


24.01.2026   22:37


23 января 2026 года в Парламенте Грузии прошла встреча Чрезвычайного и Полномочного Посла Туркменистана в Грузии Д.Сейитмаммедова с председателем Комитета Парламента Грузии по процедурным вопросам и главой Грузино-туркменской межпарламентской группы дружбы Д.Матикашвили. Об этом сообщает информагентство «Туркменистан: Золотой век».

Стороны обсудили перспективы сотрудничества в политико-дипломатической, торгово-экономической и культурно-гуманитарной сферах, а также в рамках международных организаций. Был отмечен высокий уровень двусторонних отношений и активный рост туркмено-грузинского взаимодействия по парламентской линии.

Особое внимание уделили развитию сотрудничества между межпарламентскими группами дружбы, которые способствуют укреплению доверия и обмену опытом.

По итогам встречи стороны подтвердили заинтересованность в дальнейшем укреплении партнерства по всем направлениям, представляющим взаимный интерес.


Система Orphus
• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ
В Грузии В Грузии:
В России В России:
В Украине В Украине:
В Мире В мире:
﻿
Политика Конфиденциальности
Информационно-аналитический портал Грузия Online
Новости Грузии, эксперты и аналитики о конфликтах (Абхазия, Самачабло), Грузия на пути в НАТО, геополитика Кавказа, экономика и финансы Грузии
© "Грузия Online", 2005, Тбилиси, Грузия,
Дизаин: Iraklion@Co; Редакция:Наш почтовый адрес
При использовании материалов гиперссылка на портал обязательна