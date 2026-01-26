Саакашвили отреагировал на обсуждение прямых перевозок между Арменией и Азербайджаном

26.01.2026 00:00





Экс-президент Грузии Михаил Саакашвили отреагировал на заявление президента Азербайджана Ильхама Алиева о планах создать в регионе новый транзитный коридор и запустить прямые перевозки между Арменией и Азербайджаном.



«Заявление Ильхама Алиева о том, что сегодня транзитный маршрут проходит через Грузию, а завтра будет проходить через Армению, разрушает всё, чего мы достигли как страна в 90-е и 2000-е годы. Грузия оказалась в крайне тяжёлом геополитическом тупике, который в ближайшее время либо завершится ликвидацией нас как независимого государства, либо освобождением из тисков мафиози Иванишвили и возвращением страны на путь стремительного развития», — написал в социальной сети Facebook Саакашвили.



21 января 2026 года, на полях Давосского экономического форума президенты Армении и Азербайджана обсудили геополитическую ситуацию, сложившуюся в регионе, а также новые транзитные коридоры. Ильхам Алиев и Ваагн Хачатурян заявили, что грузы из Армении в Азербайджан и обратно, которые в настоящее время перевозятся по территории Грузии, в будущем будут транспортироваться напрямую между двумя странами. В настоящее время объём таких перевозок крайне невелик: до 2025 года на протяжении десятилетий между двумя странами грузоперевозки не осуществлялись.



Лидеры также обсудили перспективу прямого грузооборота между Турцией и Нахичеванской Автономной Республикой Азербайджана и Арменией, а также между Арменией и остальной частью Азербайджана.



Президент Алиев заявил, что новый коридор станет дополнением к маршруту, проходящему через Грузию. В настоящее время грузы, следующие из России в Армению, также проходят по территории Грузии.



22 января глава правительства «Грузинской мечты» Ираклий Кобахидзе прокомментировал заявления, сделанные в Давосе, и заявил, что транзитной функции Грузии ничего не угрожает. В качестве аргумента в пользу того, что «альтернативный коридор реально не создаёт угрозы», он отметил, что «за последние пять лет объёмы грузоперевозок по Среднему коридору выросли в семь раз». При этом Кобахидзе не указал источник этой информации.



Саакашвили находится под стражей с октября 2021 года — его задержали вскоре после возвращения в Грузию. Согласно совокупности приговоров, вынесенных в отношении Саакашвили, он должен оставаться в заключении до 1 апреля 2034 года.





• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ





